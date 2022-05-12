У путіна знову пригрозили ядерною війною: хто цього разу

Своєї провини за розв’язану війну з Україною в Москві не бачать

У росії знову заговорили про можливість початку повноцінної ядерної війни. Цього разу про "велике озброєння" Кремля, продовжуючи "північно-корейську" риторику, висловився експрезидент, нинішній заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв. Політик заявив, що нинішній військовий конфлікт із Україною розв’язали… на Заході.

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За заявами Медведєва, західними країнами стосовно росії була розіграна карта так званої "війни за довіреністю" (proxy war). Саме це, вважає політик, наразі і відбувається на території України.

До того ж він каже, що конфлікт може погіршитися. На його думку, на це впливають постачання західної зброї та навчання українських військовослужбовців нею користуватися, а також відправка на війну невідомих "найманців", про яких регулярно заявляють у Кремлі.

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Окремим моментом, що впливає на протікання "спецоперації" росії в Україні, є ще й проведення різних військових навчань НАТО поруч із російськими кордонами. Все це, за словами Дмитра Медведєва, значно підвищує можливість прямої конфронтації Росії і НАТО.

"А такий конфлікт, — підкреслив Медведєв, — завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну".

Слід додати, що напередодні таких гучних заяв стало відомо, що у Фінляндії та Швеції було підтримано рішення про подання заявок на членство у Північноатлантичному Альянсі. Таким чином, заяву Медведєва можна цілком розцінювати як реакцію Кремля на дії цих держав.

Додамо, що раніше ми писали, чому, на думку політолога Андрія Піонтковського, кривавий диктатор володимир путін навряд чи ризикне натиснути на "червону кнопку", розв’язавши ядерну війну.

До речі, про те, що ядерної війни не буде, згоден і радник голови ОП Олексій Арестович. За його словами, у політика уже визрів новий план.