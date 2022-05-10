Ядерної війни не буде: Арестович озвучив новий план путіна після 9 травня
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- 2021
росія добиватиметься трьох цілей
Кривавий російський диктатор володимир путін під час свого виступу на святкуванні 9 травня подав певний сигнал про подальшу військову кампанію, вважає радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
Під час ефіру з Марком Фейгіним він звернув увагу на фразу путіна "Ми маємо вберегти світ від глобальної війни". Арестович зазначив, що з кремлівської це означає, що не буде ядерної війни та війни з НАТО.
Чому росії не виграти війну проти України?
Подальшу перспективу Арестович бачить як мляву спробу вирішити три основні завдання:
- вихід на межі Донеччини
- вихід на межі Луганщини
- вихід на межі Херсонщини
Подальші дії росії у війні
Арестович вважає, що за цим піде спроба утримання, яка включить приховану мобілізацію і створення угруповання на окупованих територіях, для відбиття контрнаступу і тільки. росія, ймовірно, спробує повторити ситуацію літа 2015 — лютого 2022 і створити переговорні майданчики, щоб підписати угоду. "Нас ведуть до Мінська-3 — це все на що здатна зараз російська військова машина та уряд", — зазначив політик.
Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій в Україні за минулу добу ситуація стає все гарячішою на сході, а на півдні було відносне затишшя, ймовірно, через святкування 9 травня на окупованих територіях. Там святкування провели з максимальними безпековими заходами — у Мелітополі навіть пропускали через спеціальні рамки. Ексклюзивний репортаж із окупованого міста.
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