Ядерної війни не буде: Арестович озвучив новий план путіна після 9 травня

росія добиватиметься трьох цілей

Кривавий російський диктатор володимир путін під час свого виступу на святкуванні 9 травня подав певний сигнал про подальшу військову кампанію, вважає радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Під час ефіру з Марком Фейгіним він звернув увагу на фразу путіна "Ми маємо вберегти світ від глобальної війни". Арестович зазначив, що з кремлівської це означає, що не буде ядерної війни та війни з НАТО.

Чому росії не виграти війну проти України?

Подальшу перспективу Арестович бачить як мляву спробу вирішити три основні завдання:

вихід на межі Донеччини

вихід на межі Луганщини

вихід на межі Херсонщини

Подальші дії росії у війні

Арестович вважає, що за цим піде спроба утримання, яка включить приховану мобілізацію і створення угруповання на окупованих територіях, для відбиття контрнаступу і тільки. росія, ймовірно, спробує повторити ситуацію літа 2015 — лютого 2022 і створити переговорні майданчики, щоб підписати угоду. "Нас ведуть до Мінська-3 — це все на що здатна зараз російська військова машина та уряд", — зазначив політик.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій в Україні за минулу добу ситуація стає все гарячішою на сході, а на півдні було відносне затишшя, ймовірно, через святкування 9 травня на окупованих територіях. Там святкування провели з максимальними безпековими заходами — у Мелітополі навіть пропускали через спеціальні рамки. Ексклюзивний репортаж із окупованого міста.