Снайпери на дахах, радянські прапори та "хіти" СРСР: як Мелітополь зустрічає 9 травня

До театру абсурду приплели навіть маленьких дітей

З кожним днем окупації росіяни повертають до Мелітополя все більше "совка", особливо помітно це в сакральний для них день 9 травня, — окупанти завчасно та старанно готувалися до святкування та показали на ньому "руський мір" у всій красі.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися ексклюзивні фото та відео з місця подій.

Варто зауважити, що спочатку на вулицях було небагато людей, роз’їжджали лише окупанти на своїй техніці.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Але ближче до 10-ї ранку люди стали виходити. На так званий "парад" пускали лише через спеціальні турнікети металошукачів, а за парадом із дахів спостерігали снайпери.

Людей зігнали не дуже багато, але достатньо

Усіх пропускають через рамки металодетектора

Пригнали багато силовиків

Навколо все рясніє радянськими прапорами

На дахах снайпери — раптом хтось посміє виступити проти "руського миру"?

Ми раніше вже писали, що до 9 травня в Мелітополі дітей змушували носити георгіївські стрічки та заучувати тематичні віршики, і ось результат — маленькі дівчатка у камуфляжі та символах кремлівського перемогобісся.

Росіяни тільки-но прийшли, а вже зомбують українських дітей

Пропаганді всі віки покірні

Прапори росії майорять, але набагато більше по місту червоних радянських прапорів, а на тлі всього цього грають радянські "хіти" Другої світової війни.

Як виглядає "парад" з боку

Силовиків зі зброєю прям дуже багато

Раніше "Телеграф" розписував реалії життя сьогодні в окупованому Мелітополі, розповідав, які там нині ціни та порядки.

Зауважимо, що напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович визнав, що Україна "прої**ла" Херсон та Маріуполь.