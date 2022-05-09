Снайпери на дахах, радянські прапори та "хіти" СРСР: як Мелітополь зустрічає 9 травня
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До театру абсурду приплели навіть маленьких дітей
З кожним днем окупації росіяни повертають до Мелітополя все більше "совка", особливо помітно це в сакральний для них день 9 травня, — окупанти завчасно та старанно готувалися до святкування та показали на ньому "руський мір" у всій красі.
У розпорядженні "Телеграфу" опинилися ексклюзивні фото та відео з місця подій.
Варто зауважити, що спочатку на вулицях було небагато людей, роз’їжджали лише окупанти на своїй техніці.
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Але ближче до 10-ї ранку люди стали виходити. На так званий "парад" пускали лише через спеціальні турнікети металошукачів, а за парадом із дахів спостерігали снайпери.
Ми раніше вже писали, що до 9 травня в Мелітополі дітей змушували носити георгіївські стрічки та заучувати тематичні віршики, і ось результат — маленькі дівчатка у камуфляжі та символах кремлівського перемогобісся.
Прапори росії майорять, але набагато більше по місту червоних радянських прапорів, а на тлі всього цього грають радянські "хіти" Другої світової війни.
Раніше "Телеграф" розписував реалії життя сьогодні в окупованому Мелітополі, розповідав, які там нині ціни та порядки.
Зауважимо, що напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович визнав, що Україна "прої**ла" Херсон та Маріуполь.
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