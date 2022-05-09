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Снайпери на дахах, радянські прапори та "хіти" СРСР: як Мелітополь зустрічає 9 травня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На 9 травня в окупованому Мелітополі показали "радянський шик" Новина оновлена 09 травня 2022, 11:41
На 9 травня в окупованому Мелітополі показали "радянський шик"

До театру абсурду приплели навіть маленьких дітей

З кожним днем окупації росіяни повертають до Мелітополя все більше "совка", особливо помітно це в сакральний для них день 9 травня, — окупанти завчасно та старанно готувалися до святкування та показали на ньому "руський мір" у всій красі.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися ексклюзивні фото та відео з місця подій.

Варто зауважити, що спочатку на вулицях було небагато людей, роз’їжджали лише окупанти на своїй техніці.

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Але ближче до 10-ї ранку люди стали виходити. На так званий "парад" пускали лише через спеціальні турнікети металошукачів, а за парадом із дахів спостерігали снайпери.

Людей зігнали не дуже багато, але достатньо
Людей зігнали не дуже багато, але достатньо
Усіх пропускають через рамки металодетектора
Усіх пропускають через рамки металодетектора
Пригнали багато силовиків
Пригнали багато силовиків
Навколо все рясніє радянськими прапорами
Навколо все рясніє радянськими прапорами
На дахах снайпери — раптом хтось посміє виступити проти "руського миру"?
На дахах снайпери — раптом хтось посміє виступити проти "руського миру"?

Ми раніше вже писали, що до 9 травня в Мелітополі дітей змушували носити георгіївські стрічки та заучувати тематичні віршики, і ось результат — маленькі дівчатка у камуфляжі та символах кремлівського перемогобісся.

Росіяни тільки-но прийшли, а вже зомбують українських дітей
Росіяни тільки-но прийшли, а вже зомбують українських дітей
Пропаганді всі віки покірні
Пропаганді всі віки покірні

Прапори росії майорять, але набагато більше по місту червоних радянських прапорів, а на тлі всього цього грають радянські "хіти" Другої світової війни.

Як виглядає "парад" з боку
Як виглядає "парад" з боку
Силовиків зі зброєю прям дуже багато
Силовиків зі зброєю прям дуже багато

Раніше "Телеграф" розписував реалії життя сьогодні в окупованому Мелітополі, розповідав, які там нині ціни та порядки.

Зауважимо, що напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович визнав, що Україна "прої**ла" Херсон та Маріуполь.

Теги:
#Мелітополь #9 травня
На 9 травня в окупованому Мелітополі показали "радянський шик"
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Снайпери на дахах, радянські прапори та "хіти" СРСР: як Мелітополь зустрічає 9 травня
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На 9 травня в окупованому Мелітополі показали "радянський шик"
Снайпери на дахах, радянські прапори та "хіти" СРСР: як Мелітополь зустрічає 9 травня
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