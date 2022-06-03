Готуються до "вторгнення України"? Білоруські війська чудять на кордоні

лукашенко відгороджується від України мінами

Білорусь, яка раніше створила нове оперативне командування збройних сил на українському напрямку, почала зміцнювати державний кордон з Україною та здійснює кроки нібито проти наступу Збройних сил України.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у соцмережі Фейсбук 2 червня.

Так, за даними українських військових, на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону.

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"Одночасно здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних колій та мостів у прикордонних з нашою державою районах", — йдеться в інформації.

При цьому українські військові констатують, що загроза завдання російськими військами ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь зберігається.

Як повідомлялося, білоруський диктатор олександр лукашенко неодноразово стверджував, що Україна готувалася напасти на Білорусь. При цьому жодного доказу диктатор так і не надав. Разом з тим, з його дозволу на території Білорусі розміщено ракетні комплекси та ескадрильї російської авіації, які регулярно завдають ударів по Україні.

Також саме з території Білорусі в Україну вторглося одне з угруповань російських військ, яке влаштувало різанину у Бучі та інших містах та селах Київської області.