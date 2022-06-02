"Час їхнього життя тут — десь близько тижня": Арестович розповів, ким армія рф поповнює ряди

Солдати навіть не встигають пройти нормальну бойову підготовку

На лінії фронту в Україні вже знаходяться перші підрозділи, які складаються із російських солдатів-строковиків, покликаних у квітні 2022 року. За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, про це свідчать перехоплення розмов військових начальників армії рф.

Більше деталей про подібний злочин російської влади проти своїх громадян експерт розповів під час нічного ефіру програми "Фейгін LIVE".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Арестович наголошує, що у особистих розмовах, які також фіксуються українськими розвідниками, російські командири пояснюють причину перекидання терміновиків на війну. У росії масово не хочуть йти в армію за контрактом, а недокомплект людей, які зараз в Україні воюють, — дуже великий.

"Вони кажуть, що найближче поповнення — це терміновики. Типу ми ось поповнимось і воюватимемо далі", — пояснює Арестович.

За його словами, багато контрактників, котрі прибувають на фронт, швидко стають відмовниками. Це 30-40% загальної кількості. А от строковики відмовитися фактично не можуть.

Середній час життя таких новобранців на війні близько тижня. Все тому, що хлопців надсилають практично непідготовленими, а також використовують як "живе м’ясо".

"Терміновики тут будуть, і їх буде багато. Більше того — вони будуть одним із трьох джерел серйозного поповнення, а отже будуть гинуть", — підкреслив Олексій Арестович.

Також він нагадав, що в полоні в Україні досі є певна кількість солдатів-строковиків, захоплених ще на самому початку гострої фази конфлікту.

Слід зазначити, що в росії рекордно зросла кількість тих, хто намагається "відкосити" від термінової служби в армії. Вважається, що це пов’язано з війною в Україні — багато хто боїться, що буде відправлений на фронт.

До речі, у ФСБ нещодавно побічно підтвердили факт наявності призовників на війні.