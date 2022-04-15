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Російські строковики гинуть в Україні: у ФСБ ненароком видали брехню путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Похорон російського солдата Новина оновлена 15 квітня 2022, 19:46
Похорон російського солдата

Російські строковики нібито не воюють в Україні.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну стало відомо, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) рф запропонувала збільшити виділення коштів на поховання та надгробки для військових.

Про це повідомила "Російська служба ВВС".

За російськими законами людей, які загинули від каліцтва чи захворювання під час проходження військової служби, ховають коштом федерального органу влади, у якому вони служили на час смерті.

У ФСБ хочуть збільшити витрати на всі ритуальні послуги для загиблих російських солдатів. Повідомляється, що на це хочуть виділяти 28178 рублів (10039 грн). У Москві та Санкт-Петербурзі через більш високі ціни на поховання солдатів хочуть виділяти 33 005 рублів (11759 грн). Крім того, у відомстві хочуть збільшити витрати на труну, вінок, перевезення тіла і самі похорони для контрактників до 41 196 рублів (14 677 грн) і для строковиків — до 33 005 рублів (11 759 грн). Таким чином, у ФСБ підтвердили, що російські строковики гинуть на війні в Україні.

Примітно, що раніше президент росії володимир путін заявляв, що строковики не беруть участь у "спецоперації" в Україні, але пізніше мінооборони рф спростувало слова кривавого диктатора. Деякі солдати строкової служби росії потрапили в полон і дали свідчення.

Нагадаємо, за час війни в Україні міністерство оборони рф лише двічі повідомляло про втрати російської армії. Востаннє у відомстві розповіли, що на 25 березня росія втратила 1351 загиблих та 3825 поранених. У Генштабі ЗСУ 15 квітня повідомили, що росіяни втратили 20 тисяч солдатів.

Теги:
#Україна #Росія #ФСБ
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