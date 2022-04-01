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Воювати не хочуть: у росії спостерігають цікавий момент із призовниками

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Армія рф Новина оновлена 01 квітня 2022, 13:05
Армія рф

Дедалі більше молодих росіян шукає способи уникнути служби

Під час війни проти України в росії розпочався весняний заклик : з 1 квітня по 15 липня 2022 року росіян від 18 до 27 років закликають на термінову службу. От тільки далеко не всі призовники хочуть їхати в Україну і там гинути, а тому всіляко намагаються уникнути призову.

Про це повідомляє ВВС.

Так все більше молодих росіян шукає способи уникнути служби, а на гарячі лінії Комітету солдатських матерів зростає кількість запитів щодо альтернативної цивільної служби (АГС), пише Медуза.

У бот "Свідома відмова від військової служби в росії" за останній місяць звернулося кілька тисяч людей, хоча до 24 лютого цією службою практично не користувалися.

Зазначимо, що згідно з указом путіна, до 15 липня (поки триватиме заклик) до лав військовослужбовців росії планують залучити близько 134 500 осіб.

При цьому на прес-конференції 29 березня Сергій Шойгу наголосив, що "призовники не будуть прямувати в жодні "гарячі точки".

Проте навряд це є правдою. Як повідомляв "Телеграф", раніше ЗСУ взяли в полон саме російських терміновиків.

Нагадаємо, що добровольці також не поспішають йти в армію — як повідомляла розвідка, на всю Калінінградську область охочих розпочати проходження військової служби висловило лише 17 людей.

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#Росія #Війна
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