Рус

Білорусь знімає зі зберігання бойову техніку: у Генштабі ЗСУ пояснили, куди її направлять

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
261
Техніку можуть передати росії Новина оновлена 31 травня 2022, 20:41
Техніку можуть передати росії

Формування ударних угруповань у Білорусі не спостерігається

У Білорусі не лише збираються створити "народне ополчення", а й почали знімати зі зберігання танки та інші бойові машини, проте, швидше за все, це потрібно не для підготовки до вторгнення в Україну.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ. За інформацією української розвідки, на даний час на території Білорусі не було зафіксовано формування ударних підрозділів, проте проводяться роботи з посилення безпеки на кордоні.

Щодо бойової техніки, яка знімається зі зберігання, то в Генштабі припустили, що вона може бути передана на потреби російським солдатам, щоб ті змогли замінити нею втрачену в боях з українськими захисниками техніку.

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик Том Купер у своєму традиційному огляді зазначив, що українські військові активізували зусилля у південних областях нашої країни та навіть провели там успішний контрнаступ.

Водночас у США повідомили, що наразі відбуваються вирішальні бої на Сході України, результат яких визначить весь подальший перебіг війни.

Варто зазначити, що нині під окупацією перебуває близько 20% території України, що становить 125 тисяч квадратних кілометрів.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь