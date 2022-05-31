Більше багатьох країн ЄС: на картах наочно показали масштаби окупації України

Ворог не припиняє спроб захопити землі нашої Батьківщини, проте українці впевнено тримають опір

російська федерація вже 97-ий день поспіль веде криваву війну проти України, намагаючись захопити все більше українських земель під свій контроль. Згідно з офіційними даними, наразі площа, котра перебуває під окупацією ворога складає близько 125 000 квадратних метрів, що у відсотковому співвідношенні рівно 20% від загальної території України. Цю площу можна порівняти із загальною територією Болгарії та Угорщини разом узятих.

Українські землі, окуповані кривавою росією

Головний архітектор Hip Park Олексій Бокоч вирішив порівняти українські землі, котрі вже встигла окупувати російська федерація з областями інших країн Європи, аби її жителі мали наочне уявлення дійсно критичної ситуації в Україні. А також не вірили байкам, які розповідають європейські політики. Карти з окресленими захопленими територіями він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі.

Серед порівнянь автор допису використав такі європейські країни як Італія, Чехословаччина, Англія, Германія, Боснія та Герцоговина, а також Австрія та Швеція.

"Для моїх європейських друзів! Просто майте на увазі цю область України, яку зараз окупували росія, коли слухаєте заяви своїх політиків", — йдеться в тексті публікації.

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Порівняння захоплених росією територій із площами інших країн

Варто відзначити, що з 2014 року армія російських загарбників окупувала вже 20% українських земель. Якщо порівнювати із кількістю територій, на яких росіяни панували до повномасштабного вторгнення, що відбулося 24 лютого 2022 року, то вони збільшилися майже утричі.

Зараз до списку тимчасово непідконтрольних Україні територій наразі входять АР Крим, частина Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької областей, а також місто Севастополь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за вісім років війни в Україні російська федерація встигла захопити близько 20% від загальної території України. Попри потужний тиск з боку противника та успіхи армії рф на кількох напрямках, населення української держави не готово йти на поступки агресору та віддавати свої території навіть ціною свого життя.