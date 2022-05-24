росія захопила понад 20% території України - це Болгарія та Угорщина разом узяті, - Forbes

Головною метою по завершенню війни в Україні є повернення всіх територій, які росія окупувала з 2014 року

Станом на 90-ий день війни із кривою російською федерацією, загальна площа окупованих агресором територій складає 125 000 квадратних метрів, що у відсотковому співвідношенні рівно 20% від загальної території України. При цьому до повномасштабного вторгнення рф панувала лише на 7% наших земель.

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Як пише видання Forbes, з 2014 року армія російських загарбників окупувала таку кількість українських територій, загальна площа яких перевищує площу Угорщини та Болгарії разом узятих.

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У 2022 році, коли росія повномасштабно вторглася в Україну, вона побила свої, дотепер отримані "рекорди" по захопленню українських земель. Якщо порівнювати із територіями, які були окуповані росією до 23 лютого, то станом на кінець третього місяця війни ця площа стала більшою у 2,9 раза.

На карті позначено українські території, котрі перебувають під тимчасовою окупацією росії

У список тимчасово непідконтрольних Україні територій наразі входять АР Крим, частина Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької областей, а також місто Севастополь.

Наразі українським захисникам вдалося повністю звільнити від окупації Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Миколаївщину та Житомирщину.

Варто відзначити, що кривава росія на чолі зі своїм диктатором володимиром путіним намагається захопити не лише українські землі. Під тиском агресора перебуває також частина Грузії, Молдови та Японії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри систематичні спроби окупаційної армії захопити все більшу кількість українських територій, жителі Батьківщини поступатися своєю землею ворогу не планують. Так, за результатами свіжого соцопитування 82% українців не готові йти на поступки загарбникам навіть задля збереження миру та закінчення кровопролиття в Україні.