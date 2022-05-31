Беларусь снимает с хранения боевую технику: в Генштабе ВСУ объяснили, куда ее направят

Формирования ударных группировок в Беларуси не наблюдается

В Беларуси не только собираются создать "народное ополчение", но и начали снимать с хранения танки и другие боевые машины, однако скорее всего это нужно не для подготовки к вторжению в Украину.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ. По информации украинской разведки в настоящее время на территории Беларуси не было зафиксировано формирования ударных подразделений, однако проводятся работы по усилению безопасности на границе.

Что касается боевой техники, которая снимается с хранения, то в Генштабе предположили, что она может быть передана на нужды российским солдатам, чтобы те смогли заменить ею потерянную в боях с украинскими защитниками технику.

Как сообщалось ранее, военный аналитик Том Купер в своем традиционном обзоре отметил, что украинские военные активизировали усилия в южных областях нашей страны и даже провели там успешное контрнаступление.

Вместе с тем в США сообщили, что в настоящее время проходят решающие бои на Востоке Украины, исход которых определит все дальнейшее течение войны.

Стоит отметить, что в настоящее время под оккупацией находится около 20% территории Украины, что составляет 125 тысяч квадратных километров.