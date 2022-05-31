Больше многих стран ЕС: на картах наглядно показали масштабы оккупации Украины

Враг не прекращает попыток захватить земли нашей Родины, однако украинцы уверенно держат отпор

российская федерация уже 97-й день подряд ведет кровавую войну против Украины, пытаясь захватить все больше украинских земель под свой контроль. Согласно официальным данным, сейчас находящаяся под оккупацией врага площадь составляет около 125 000 квадратных метров, что в процентном соотношении ровно 20% от общей территории Украины. Эта площадь сравнима с общей территорией Болгарии и Венгрии вместе взятых.

Украинские земли, оккупированные кровавой россией

Главный архитектор Hip Park Алексей Бокоч решил сравнить украинские земли, что уже успела оккупировать российская федерация с областями других стран Европы, дабы ее жители имели наглядное представление действительно критической ситуации в Украине. А также не верили басням, которые рассказывают европейские политики. Карты с очерченными захваченными территориями он обнародовал на своей странице в соцсети.

Среди сравнений автор сообщения использовал такие европейские страны как Италия, Чехословакия, Англия, Германия, Босния и Герцоговина, а также Австрия и Швеция.

"Для моих европейских друзей! Просто имейте в виду эту область Украины, которую сейчас оккупировали россия, когда слушаете заявления своих политиков", — говорится в тексте публикации.

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Сравнение захваченных россией территорий с площадями других стран

Следует отметить, что с 2014 года армия российских захватчиков оккупировала уже 20% украинских земель. Если сравнивать с количеством территорий, на которых россияне властвовали до полномасштабного вторжения, состоявшегося 24 февраля 2022, то они увеличились почти втрое.

Сейчас в список временно неподконтрольных Украине территорий входят АР Крым, часть Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Херсонщины и Запорожской областей, а также город Севастополь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за восемь лет войны в Украине российская федерация успела захватить около 20% от общей территории Украины. Несмотря на мощное давление со стороны противника и успехи армии рф на нескольких направлениях, население украинского государства не готово идти на уступки агрессору и отдавать свои территории даже ценой своей жизни.