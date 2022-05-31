Идут решающие бои: в Пентагоне дали прогноз, когда ход войны в Украине изменится

В Пентагоне допускают возможность эскалации боевых действий в Украине

На востоке Украины сейчас идут определяющие оперативные бои между украинскими защитниками и оккупационной армией российской федерации, так что ближайшие несколько недель должны определить дальнейший ход войны в Украине.

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Об этом в своем интервью для телеканала Fox News сообщил глава Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли, подчеркнув, что он допускает вероятность эскалации в войне на украинских территориях. Кроме того, генерал подчеркнул, что для предупреждения возможных рисков нужно контактировать с украинской стороной на систематической основе.

"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся", – пояснил Милли.

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Кроме того, он добавил, что министр обороны Штатов Ллойд Остин постоянно ведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Милли отмечает, что личный контакт с украинским коллегой позволяет "управлять эскалацией и не допустить, чтобы это увеличилось до чего-то более ужасного, чем сейчас".

Напоследок генерал заметил, что в восточной части Украины сейчас ведутся ожесточенные, а главное — определяющие бои с российским противником, которые уже в течение нескольких недель решат дальнейшее развитие войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска продолжают атаковать как на юге, так и на востоке Украины. Кроме того, идет подготовка для наступления противника еще на нескольких направлениях. Тем временем украинские герои уверенно отстаивают свои позиции и выбивают оккупантов с украинской земли, нанося врагу серьезные потери как боевой техники, так и личного состава.