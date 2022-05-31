Ідуть вирішальні бої: у Пентагоні дали прогноз, коли хід війни в Україні зміниться

У Пентагоні допускають можливість ескалації бойових дій в Україні

На сході України зараз точаться визначальні оперативні бої між українськими захисниками і окупаційною армією російської федерації, тож найближчі кілька тижнів повинні визначити подальший хід війни в Україні.

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Про це у своєму інтерв'ю для телеканалу Fox News повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерал Марк Міллі, наголосивши, що він допускає ймовірність ескалації у війні на українських територіях. Окрім того, генерал підкреслив, що для попередження можливих ризиків, потрібно контактувати з українською стороною на систематичній основі.

"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося",- пояснив Міллі.

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Окрім того, він додав, що міністр оборони Штатів Ллойд Остін постійно веде переговори із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Міллі наголошує, що особистий контакт з українським колегою дозволяє "керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз".

Наостанок генерал зауважив, що у східні частині України зараз ведуться запеклі, а головне визначальні бої з російським противником, які вже упродовж кількох наступних тижнів визначать подальший розвиток війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська продовжують атакувати як на півдні, так і на сході України. Окрім того, йде підготовка для наступу противника на ще кількох напрямках. Тим часом українські герої впевнено боронять свої позиції та вибивають окупантів з української землі, наносячи ворогу серйозні втрати як бойової техніки, так і особового складу.