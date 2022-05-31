росія готується до наступу на трьох напрямках (карта)

Йдуть бої на сході України

Російські війська продовжують атакувати як на сході, так і на півдні. Вони готуються до нового наступу ще кількох напрямах.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, на півночі з мінометів обстріляли Чернігівську та Сумську області вздовж кордону з агресором. Обстріл також триває на Харківському напрямку, де під вогнем Лозова, Протопопівка та інші населені пункти.

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Ворог готується до наступу на Слобожанському напрямі — вивчає шляхи прямування та можливості постачання зброї з росії. На Слов’янському напрямку обстрілює населені пункти Довгеньке, Вірнопілля, Грушеваху та Велику Комишуваху. Вони утримують рубежі та створюють умови для подальшого наступу. Штурмувати пробували в районі Довгенького, але їх відкинули.

Атаки росії на Слов’янському напрямі

Ворог продовжує намагатися захопити Сєвєродонецьк, обстрілює українських військових із різних видів зброї, використовує засоби РЕБ. Штурм йде в районах Сєвєродонецька та Тошківки. Готуються до наступу і на Лиманському напрямі. З цією метою окупанти намагалися висунутись у районі Лимана, але після втрат відійшли.

Бої продовжуються і на Бахмутському напрямку біля Золотого, Комишувахи, Ниркового, Берестового, Покровського, Доломітного.

Атаки росії на Бахмутському напрямку

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається наростити сили, стягує як застарілу, так і відновлену техніку. На Південобузькому напрямку окупанти ведуть обстріл у районах Олександрівки, Прибузького, Новогригорівки, Посад-Покровського, Осокороків, Князівки, Трудолюбівки.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій від Інституту вивчення війни, ворог готується штурмувати Слов’янськ найближчими тижнями. Поки що ворог віддає більшу частину зусиль захопленню Сєвєродонецька.