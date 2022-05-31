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росія готується до наступу на трьох напрямках (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські військові обороняють країну Новина оновлена 31 травня 2022, 07:28
Українські військові обороняють країну

Йдуть бої на сході України

Російські війська продовжують атакувати як на сході, так і на півдні. Вони готуються до нового наступу ще кількох напрямах.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, на півночі з мінометів обстріляли Чернігівську та Сумську області вздовж кордону з агресором. Обстріл також триває на Харківському напрямку, де під вогнем Лозова, Протопопівка та інші населені пункти.

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Ворог готується до наступу на Слобожанському напрямі — вивчає шляхи прямування та можливості постачання зброї з росії. На Слов’янському напрямку обстрілює населені пункти Довгеньке, Вірнопілля, Грушеваху та Велику Комишуваху. Вони утримують рубежі та створюють умови для подальшого наступу. Штурмувати пробували в районі Довгенького, але їх відкинули.

Атаки росії на Слов’янському напрямі
Атаки росії на Слов’янському напрямі

Ворог продовжує намагатися захопити Сєвєродонецьк, обстрілює українських військових із різних видів зброї, використовує засоби РЕБ. Штурм йде в районах Сєвєродонецька та Тошківки. Готуються до наступу і на Лиманському напрямі. З цією метою окупанти намагалися висунутись у районі Лимана, але після втрат відійшли.

Бої продовжуються і на Бахмутському напрямку біля Золотого, Комишувахи, Ниркового, Берестового, Покровського, Доломітного.

Атаки росії на Бахмутському напрямку
Атаки росії на Бахмутському напрямку

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається наростити сили, стягує як застарілу, так і відновлену техніку. На Південобузькому напрямку окупанти ведуть обстріл у районах Олександрівки, Прибузького, Новогригорівки, Посад-Покровського, Осокороків, Князівки, Трудолюбівки.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій від Інституту вивчення війни, ворог готується штурмувати Слов’янськ найближчими тижнями. Поки що ворог віддає більшу частину зусиль захопленню Сєвєродонецька.

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#Росія #Війна #Слов'янськ