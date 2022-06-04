По Одесі завдано ракетного удару, є приліт: перші деталі

Вибух пролунав за кілька хвилин після сигналу тривоги

Ранок суботи, 4 червня, розпочався для мешканців та гостей Одеси із попередження про повітряну тривогу, а потім гучного вибуху. За попередньою інформацією, крилатою ракетою завдано удару по передмісті, є приліт.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві Telegram-канали.

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Сигнал тривоги пролунав для одеситів о 5:18, а вже за 10 хвилин передмістя здригнулося від відчутного вибуху. Початково надходила інформація, що спрацювали засоби протиповітряної оборони. Проте невдовзі місцеві джерела опублікували перші фото клубів темного диму, що здіймається над містом.

Який саме об’єкт постраждав внаслідок ракетного удару, наразі не повідомляється.

Однак у передмісті багато хто зафіксував густий чорний дим, який піднімається високо в небо. Ймовірно, постраждала будівля спалахнула після влучення ракети.

Офіційної інформації про інцидент від влади чи військовослужбовців ще не надходило.

Зазначимо, що вночі також кілька потужних вибухів пролунало у Харкові та області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що напередодні потужний вибух пролунав у порту окупованого Бердянська. Втім, "бавовни" російської військової техніки не завадили відпочивати багатьом місцевим жителям на пляжі лише злегка оглушили.