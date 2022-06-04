Ворог стягує сили до Ізюму та на Херсонщині: свіжі карти боїв в Україні

Українські сили протистоять росіянам і на півдні, і на сході

Російська армія продовжує зазнавати втрат через дії свого командування, неякісного медобслуговування та запеклого опору українських військових. Джерела Інституту вивчення війни зазначають, деякі частини знищені майже повністю, зокрема на Ізюмському напрямку.

Згідно з аналізом ISW, на тому напрямі продовжуються безуспішні атаки на південний схід та південний захід від Ізюму з метою просування до Слов’янська. Також ворог атакує на захід від Лимана, але дослідники сумніваються, що навіть об’єднаними зусиллями вони зможуть просунутися до міста.

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У Сєвєродонецьку росвойська продовжують просуватися, але українські Сили опору проводять локальні контратаки як у місті, так і на його околицях. На Херсонщині росармія марно намагається поновити позиції, але їх відкидають назад.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Минулої доби росвойська атакували Барвінкове (на південний захід від Ізюма) і на південний схід. Вони намагалися наступати, але безуспішно. Також оновлено дані по Святогірську, місту за 27 км на дорозі від Ізюму до Слов’янська — атака росії на нього не вдалася. Його, ймовірно, ворог намагався штурмувати також і з боку Лиману, східний край міста знаходиться лише за 5 км від ворожих позицій на Лиманському фронті.

У район Ізюму стягують додаткові сили супротивника (повідомляється про до 20 батальйонно-тактичних груп), але попри поповнення, дослідники сумніваються в успіхах росіян на Ізюмському напрямку.

Карта боїв на півдні Харківської та Луганської областях

Ситуація у Сєвєродонецьку. Ворог продовжує штурмувати місто і досяг певних успіхів у східній частині. На південний схід у Метьолкіному атака росіян не вдалася. Українські захисники проводять локальні контратаки. Східний берег Сіверського Дінця не захоплений, але обладнання для понтонних мостів перекидають у регіон.

Карта бойових дій на околицях Сєвєродонецька

У бік Бахмута, Соледара, Лисичанська пройшли російські атаки, без успіху. Наступів як на захід, так і на схід від Авдіївки не було.

Харків

Авіаудари та обстріли Харкова та області продовжуються. Російські війська зосереджені на захисті зайнятих позицій.

Карта бойових дій у Харківській області

Південь України

Російські війська намагалися повернути позиції на північному сході Херсонської області, але безрезультатно. Зайняті позиції обороняють. Ворог проводив локальні штурми на межах Херсонщини-Дніпропетровщини та Херсонщини-Миколаївщини. Щоб завадити подальшому звільненню українських сіл та міст, ворог стягує резерви на передові позиції та веде повітряну розвідку.

Карта бойових дій на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що українські збройні сили на Херсонщині атакують окупантів, при цьому зберігається серйозна підтримка мирного населення та партизанів.

росія продовжує ракетні обстріли українських міст — по Одесі вранці було завдано ракетного удару.