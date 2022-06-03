Вбитих більше, ніж поранених: Арестович озвучив кількість втрат росії в Україні

Правильного співвідношення між загиблими та пораненими в окупаційній армії немає

Росіяни активно втрачають своїх солдатів та офіцерів у всіх напрямках фронту на війні в Україні. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, в середньому за добу армія рф не дораховується в "живій" силі від 250 до 400 осіб. І це — лише загиблі.

Більше подробиць військовий експерт розкрив під час ефіру програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 3 червня, передає "Телеграф".

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Арестович зазначає, що попри загальне середньостатистичне зменшення кількості загиблих на війні росіян, втрати противника все одно величезні. І не останню роль у цьому відіграє погані умови, які їм "забезпечує" військове керівництво.

"Тут через погане медзабезпечення вбитих більше, ніж поранених, - пояснює він. - На всіх етапах надання допомоги зараз не дуже добре виходить, тому багато хто вмирає, не будучи доставленим на госпіталізацію".

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Олексій Арестович зазначив: на фронті існує правило, що якщо важко пораненому бійцю на фронті не допомогти протягом 40 хвилин, він, швидше за все, не виживе. За приблизно той самий час звичайний поранений без медичного втручання перетвориться на "важкого".

"Тут немає "один до трьох". Триста може бути вбитих, а поранених — сто двадцять чи сто п’ятдесят", — наголосив Арестович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ексочільник МВС Арсен Аваков переконаний: у Генштабі ЗСУ про втрати ворога повідомляють дуже "консервативно". Чиновник озвучив, скільки людей насправді вже могли втратити окупанти в Україні.