росія втратила більше солдатів, аніж каже Генштаб ЗСУ? Екс-міністр назвав цифру

Динаміка смертей серед ПВК в Україні сповільнилася

російська федерація за 92 дні війни в Україні втратила значно більшу кількість своїх солдатів, аніж ті цифри, які показав генеральний штаб Збройних сил України.

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Про це у суботу, 28 травня, у своєму Телеграм-каналі написав колишній міністр Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на внутрішню штабну інформацію росії.

За його словами, безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу збройних сил російської федерації склали 33 812 осіб. Серед неофіційних військових формувань, які більш відомі під назвою ПВК (приватні військові компанії) — 8 903 загиблих. У підсумку, за 92 дні бойових дій на українських землях, країна-агресор втратила 42 715 своїх людей.

Аваков відмітив, що український Генштаб воліє бути більш "консервативнішим", тому показує цифру у 30 000 полеглих російських військовослужбовців.

"Зазначу, що у порівнянні з майже місяць тому отриманим ворожим зведенням, динаміка смертей серед ПВК уповільнилася – було 7869 втрат на 30 квітня, а на сьогодні 8903. Скоріше за все, різко скоротилася кількість найманців, які беруть участь у боях. Охочих все менше. І це добре", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат на війні в Україні. Зокрема, росіяни втратили досить велику кількість бойової техніки та особового складу на одному з важливих напрямків.