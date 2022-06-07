Жизнь в оккупации. Мелитополь: дешевая черешня, "золотая" связь и странные требования на блокпостах

Выращивать и продавать свежие фрукты и овощи — важная часть бизнес-структуры региона

В оккупированном Мелитополе продают дешево не только овощи, но и фрукты. Это связано с тем, что вывезти товар фермеры могут только в сторону Крыма, но и это сопряжено с рядом рисков и трудностей. Поэтому знаменитую мелитопольскую черешню по месту продают за рекордно низкую стоимость.

Согласно данным РИА "Мелитополь", за ягоду просят от 20 до 40 грн, тогда как в остальной части Украины цена превышает 100 грн. Связано это в первую очередь с невозможностью вывезти урожай на продажу.

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О том, что россия на оккупированных территориях не дает фермерам работать, сообщалось уже не раз — процветает мародерство сельхозтехники и вывоз продуктов в рф.

Цена на черешню в Мелитополе

Мелитополь находится в Запорожской области, когда фермеры пытаются вывезти продукту — на блокпостах российские оккупанты их предпочитают отбирать выбрасывать, а не дать людям заработать.

Отметим, что согласно источникам "Телеграфа" в Крыму — украинские товары туда доходят, правда везут их организованно фурами. В основном — с прилегающей Херсонщины. Огурцы упали в цене в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — за кило просят 50 рублей. Это возмущает местных торговцев, затраты которых на выращивание овощей такие демпинговые цены не покрывают.

Особый заказ для российского солдата

Для тех, кому блокпосты преодолеть все же удается, в частности волонтеров, есть другая опасность. Оккупанты используют украинцев как посыльных на более безопасную территорию, чтобы они купили нужные им товары. Один из пересекавших блокпосты рассказал, что оккупанты в Васильевке просили привезти хороших пельменей и презервативы. Деньги дали, но отказаться было нельзя — требуют сдачу, а пельмени довести замороженными. Солдат описывает как грязных, вонючих и голодных, отмечая, что это набранные оккупантами коллаборанты с Донетчины.

Город вне зоны действия сети

В Мелитополе уже почти неделю нет связи украинских операторов. Связь глушат, принуждая покупать российские сим-карты, которые привязываются к паспортным данным. При этом стоимость звонков — запредельная. После покупки остается на счету около 100 рублей — одна минут разговора с неоккупированными территориями стоит 20. Дозвониться можно через вайбер, но связь не стабильная и постоянно разъединяет.

Ранее "Телеграф" писал, как живет в оккупации Бердянск, где россияне мародерствуют и что происходит в Херсоне, где праздники от оккупантов проходят с привезенными детьми.