Черги за "зв’язком" та імперська пропаганда: репортаж із окупованого Мелітополя

Як живе захоплений росіянами Мелітополь.

Наприкінці лютого Мелітополь було окуповано російськими військами. З того часу життя в сучасному українському місті, що розвивається, різко змінилося.

"Телеграф" зібрав для вас трохи свіжої та актуальної інформації про життя 155-тисячного міста, ссилаючись на дані із місцевих джерел.

Мелітопольці майже не мають стільникового зв’язку, їжу доводиться отримувати через гумдопомогу, а питна вода доступна виключно після запису в чергу.

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Військова база

Про окупацію міста нагадують російські триколори, які окупаційна влада вивісила на флагштоках, де раніше майоріли українські синьо-жовті прапори. Росіяни перетворили місто на "перевалочний пункт" для своєї техніки, яку перекидають із Криму. На дорогах Мелітополя регулярно курсує військова техніка, а вулиці патрулюють російські військові.

Російський триколор над будинком поліції

Військова техніка на вулицях Мелітополя

У місті багато російських військових

Пропаганда "совка" та російської імперії

Росія проводить у Мелітополі політику деукраїнізації – намагається нав’язати мешканцям історію "совка" та російської імперії.

До 9 травня окупанти перетворили Мелітополь на "радянське місто" — на вулицях розвісили радянські прапори та безліч білбордів до Дня Перемоги. Свято "побєдобєсія" давно закінчилося, але радянські прапори і плакати з "дідами" так і залишилися висіти.

У місті висять радянські прапори

Білборди залишилися з Дня Перемоги

Після епохи "совка" загарбники вирішили відкинути місто ще далі у минуле, до часів російської імперії. Тому зараз окупанти активно просувають ідею "Таврійської губернії". Українців, які проживають на окупованих землях, готують до "відродження імперії" та до "включення територій до Таврійської губернії". У зв’язку з цим Мелітополь наповнюють білборди з Катериною II, Суворовим, Потьомкіним та картами 200-річної давності.

По всьому Мелітополю розвішали нові ідейні плакати

Білборд із Суворовим

Білборд із картами 200-річної давності

Окупанти вирішили згадати всіх своїх національних "героїв"

Крім того, у місті вже роздають вигадані автомобільні номери із символікою російської імперії.

Автомобіль із "таврійськими номерами"

Проблеми з мобільним зв’язком

В останні дні травня частину Запорізької області разом з усією Херсонщиною було відключено від зв’язку українських телефонних операторів, зокрема через передислокацію ворожої військової техніки.

За словами місцевих жителів, за 20 км від міста зв’язок є, але в самому Мелітополі його глушать.

У місті дефіцит продуктів

Через відсутність зв’язку банки не працюють

Щоб хоч якось залишатися на зв’язку мелітопольцям доводиться вишукувати російські сім-карти та стояти у довгих чергах. Дзвінки з російських "сімок" на українські номери дуже дорогі, а відправити СМС або скористатися інтернетом взагалі неможливо

Черга біля шахової школи

У фойє школи видають сім-карти

Гуманітарної допомоги немає

Проблеми у місті не лише зі зв’язком, а й із продуктами та гуманітарною допомогою. Літнім людям доводиться стояти у довгих чергах, щоб отримати хоч якусь допомогу.

Незважаючи на окупацію, місцеві аграрії продовжують працювати над збором урожаю. На ринках вже повно овочів та ягід, але ціни дуже низькі. Наприклад, полуницю продають за 30-55 грн/кг. Вже є знаменита мелітопольська черешня, але черешневого свята, на жаль, не буде.

Біля відділеня "Укрпошти" пенсіонери стоять за матеріальною допомогою 10000 рублів

Також у цьому відділенні видають російські сім-карти

Росіяни не пропускають у місто гуманітарну допомогу

У місті багато закладів закриті або працюють віддалено.

Салони краси у Мелітополі не працюють

У зв’язку з окупацією студія працює онлайн

На заправках Мелітополя продають бензин як за гривні, так і за рублі.

АЗС у Мелітополі

Бензин продають як за гривні, так і за рублі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав як живе в окупації Бердянськ, де росіяни мародерствують і що відбувається в Херсоні, де свята від окупантів відбуваються із привезеними дітьми.