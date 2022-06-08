Очереди за "связью" и имперская пропаганда: репортаж из оккупированного Мелитополя

Как живет захваченный россиянами Мелитополь.

В конце февраля Мелитополь был оккупирован российскими войсками. С тех пор жизнь в современном развивающемся украинском городе резко изменилась.

"Телеграф" собрал для вас немного свежей и актуальной информации о жизни 155-тысячного города, основываясь на данных из местных источников.

У мелитопольцев почти нет сотовой связи, еду приходится получать через гумпомощь, а питьевая вода доступна исключительно после записи в очередь.

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Военная база

Об оккупации города напоминают российские триколоры, которые оккупационные власти вывесили на флагштоках, где раньше развевались украинские сине-желтые флаги. Россияне превратили город в "перевалочный пункт" для своей техники, которую перебрасывают из Крыма. На дорогах Мелитополя регулярно курсирует военная техника, а улицы патрулируют российские военные.

Российский триколор над зданием полиции

Военная техника на улицах Мелитополя

В городе много российских военных

Пропаганда "совка" и российской империи

Россия проводит в Мелитополе политику деукраинизации — пытается навязать жителям историю "совка" и российской империи.

К 9 маю оккупанты превратили Мелитополь в "примерный советский город" — на улицах развесили советские флаги и множество билбордов ко Дню Победы. Праздник "победобесия" давно закончился, но советскими знамёна и плакаты с "дедами" так и остались висеть.

В городе висят советские флаги

Билборды остались со Дня Победы

После эпохи "совка" захватчики решили отбросить город еще дальше в прошлое, во времена российской империи. Поэтому сейчас оккупанты активно продвигают идею "Таврической губернии". Украинцев, проживающих на оккупированных землях, подготавливают к "возрождению империи" и к "включению территорий в Таврическую губернию". В связи с этим Мелитополь наводняют билборды с Екатериной II, Суворовым, Потемкиным и картами 200-летней давности.

По всему Мелитополю развесили новые идейные плакаты

Билборд с Суворовым

Билборд с картами 200-летней давности

Оккупанты решили вспомнить всех своих национальных "героев"

Кроме того, в городе уже раздают вымышленные автомобильные номера с символикой российской империи.

Автомобиль с "таврическими номерами"

Проблемы с мобильной связью

В последние дни мая часть Запорожской области вместе со всей Херсонщиной были отключены от связи украинских телефонных операторов, в частности, из-за передислокации вражеской военной техники.

По словам местных жителей, за 20 км от города связь есть, но в самом Мелитополе ее глушат.

В городе дефицит продуктов

Из-за отсутствия связи банки не работают

Чтобы хоть как-то оставаться на связи мелитопольцам приходится выискивать российские сим-карты и стоять в долгих очередях. Звонки с русских "симок" на украинские номера очень дорогие, а отправить СМС или воспользоваться интернетом вообще нельзя.

Очередь возле шахматной школы

В фойе школы выдают сим-карты

Гуманитарной помощи нет

Проблемы в городе не только со связью, но и с продуктами и гуманитарной помощью. Пожилым людям приходится выставить в долгих очередях, чтобы получить хоть какую-то помощь.

Несмотря на оккупацию, местные аграрии все равно продолжают работать над сбором урожая. На рынках уже полно овощей и ягод, но цены очень низкие. К примеру, клубнику продают по 30-55 грн/кг. Уже есть знаменитая мелитопольская черешня, но черешневого праздника, к сожалению, не будет.

Возле отделений "Укрпочты" пенсионеры стоят за материальной помощью в 10000 рублей

Также в этом отделении выдают русские сим-карты

Россияне не пропускают в город гуманитарную помощь

В городе многие заведения закрыты или работают удаленно.

Многие салоны красоты в Мелитополе не работают

В связи с оккупацией студия работает онлайн

На заправках Мелитополя продают бензин как за гривны, так и за рубли.

АЗС в Мелитополе

Бензин продают как за гривны, так и за рубли

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал как живет в оккупации Бердянск, где россияне мародерствуют и что происходит в Херсоне, где праздники от оккупантов проходят с привезенными детьми.