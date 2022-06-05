Жизнь в оккупации. Мариуполь: очереди за водой, минимум гуманитарки и угроза мобилизации

Россияне все меньше и меньше интересуются проблемами мариупольцев

В оккупированном Мариуполе, где оккупанты начали сносить разбитые дома без разбора завалов, постоянно усложняются условия для существования. Отныне местным жителям нужно идти "на работу" к захватчикам, чтобы получить еду через гумпомощь, а питьевая вода доступна исключительно после записи в очередь.

Больше подробностей о трудностях жизни в Мариуполе рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, передает "Телеграф".

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Очередь на получение питьевой воды теперь длится два дня и больше. Хочешь иметь что пить — позаботься об этом заранее. Основной причиной таких ограничений является серьезное уменьшение уровня воды в естественных источниках. Более того, по словам Андрющенко, прогнозируется дальнейшее сокращение объемов необходимой для жизни влаги. На это, в первую очередь, влияет стандартная для лета жара.

Вода для мариупольцев - ценный ресурс

Наблюдаются сложности и с продуктами питания, ведь россияне значительно сократили поставки гуманитарной помощи.

"Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста, — объясняет чиновник. — Всем другим — исключительно через "работу". Практика "еда за работу" возобновилась".

Машина для поставок воды пострадала во время обстрелов

Тем временем представителей молодежи массово вербуют в ряды "дружинников". Их хотят обязать помогать прибывшим патрулям, в том числе и во время "фильтрации". Если люди отказываются, им угрожают мобилизацией — в армию так называемой "ДНР".

"Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", — резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в разбитом Мариуполе есть опасность экологической и гуманитарной катастрофы. Спойлер — на берегу Азовского моря уже начался мор рыбы.

Также мы рассказывали, в каких еще регионах оккупанты настойчиво портят жизнь местным жителям. Так, в отдельных населенных пунктах пытаются ввести "рублевую зону".