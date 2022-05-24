Жизнь в оккупации. Бердянск: предатели грабят город, пока люди ждут прихода ВСУ

Бизнес в Бердянске держался на отдыхающих, а теперь о никаком курортном сезоне речи не идет

Ни для кого не секрет, в каком стрессе живет Херсон и Мелитополь в оккупации, но о жизни других городов известно не так уж и много. "Телеграф" собрал последнюю информацию о жизни в Бердянске Запорожской области, — некогда популярном курортном городке на более чем 100 тысяч человек населения.

Оккупанты вошли в Бердянск почти в самом начале вторжения в Украину 27 февраля, и за почти уже три месяца там успели навести свои "порядки".

Кто всем заправляет?

"Полиция" Бердянска наполовину состоит из переселенцев-мариупольцев, на треть из российских военных, и лишь на 20% из местных жителей.

Читайте также: Категория В регионах Новая "мэрия" оккупированного Бердянска теперь состоит из дворников и слесарей В Бердянске ни один руководитель бюджетного или коммунального учреждения не перешел на сторону оккупантов

Кроме того, местные каналы называют имя одного из главных предателей, — бывшего начальника уголовного розыска Бердянска Владимира Киреева.

Пишут, что он еще до войны использовал служебное положение, наводил преступные группы на квартиры бердянцев, в которых не была установлена система государственной охраны с целью наживы. Прибыль делил в соотношении 70/30.

Также он забирает улов у рыбаков. Его жена учитель математики в 16 школе.

Владимир Киреев

Денег нет, держите чужое имущество

Поскольку у оккупантов нет средств платить предателям, они проводят рейдерский захват заведений на побережье, владельцы которых выехали из города.

Среди прочего, уже захватили кафе "Пич-Пит", паб "Катран", клуб "Рио", рестораны "Виллидж" и "Скиба". Ни о каком курортном сезоне в городе не может быть и речи, но картинку "успешного" бизнеса для пропагандистов сделают.

Оккупанты хотят "отжать" заведения по всей береговой линии, - а таких очень много

Кина не будет

Среди прочего был "национализирован" кинотеатр "Космос" ("Filmax"), — законная администрация отказалась показывать пропагандистские фильмы, из-за чего здание просто забрали, сменили замки и вскоре хотят запустить процесс зомбирования население через большой экран.

Кинотеатр "Космос" в Бердянске

Сказочная математика

Российские захватчики заявляют, будто благодаря им работают коммунальные предприятия и в городе "все нормально", а в будущем даже собираются установить новый тариф на воду в 20 гривен за кубометр (было 50 гривен).

На самом деле уровень оплаты коммунальных услуг составляет всего 15%, и если бы украинское правительство не платило зарплаты коммунальщикам, сфера давно бы встала.

А снижения тарифов на водоснабжение собираются "добиться" следующим образом, — просто забирать себе все деньги, не оплачивая воду и электричество. Оккупанты рассчитывают, что Украина не отключит электричество областному водоканалу и будет накапливать долги, но на фоне отсутствия оплаты будет убрана фильтрация и первая очистка воды на водозаборе.

"Вода у нас теперь будет дешёвая, но возвращаемся назад в 90-ые. Мыться водой будет невозможно, посуда будет с пятнами, одежде хана а за бытовую технику кухонную и в ванной вообще молчу. Вот такая она — арифметика по-оккупантски. Много ума не надо", — пишут местные каналы.

Бердянск — это Украина!

Местные жители не хотят жить в оккупации и готовы сами помогать отстаивать город, зачищать коллаборантов и вражеских военных, — для этого они ждут прихода первых отрядов Вооруженных сил Украины в Токмак неподалеку.

Людям нужно, чтобы защитники вышли в сторону Бердянска, чтобы и самим начать сопротивление

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как оккупанты наживаются на украинской продукции в Мелитополе.