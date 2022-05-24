Жизнь в оккупации. Бердянск: предатели грабят город, пока люди ждут прихода ВСУ
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Бизнес в Бердянске держался на отдыхающих, а теперь о никаком курортном сезоне речи не идет
Ни для кого не секрет, в каком стрессе живет Херсон и Мелитополь в оккупации, но о жизни других городов известно не так уж и много. "Телеграф" собрал последнюю информацию о жизни в Бердянске Запорожской области, — некогда популярном курортном городке на более чем 100 тысяч человек населения.
Оккупанты вошли в Бердянск почти в самом начале вторжения в Украину 27 февраля, и за почти уже три месяца там успели навести свои "порядки".
Кто всем заправляет?
"Полиция" Бердянска наполовину состоит из переселенцев-мариупольцев, на треть из российских военных, и лишь на 20% из местных жителей.
Кроме того, местные каналы называют имя одного из главных предателей, — бывшего начальника уголовного розыска Бердянска Владимира Киреева.
Пишут, что он еще до войны использовал служебное положение, наводил преступные группы на квартиры бердянцев, в которых не была установлена система государственной охраны с целью наживы. Прибыль делил в соотношении 70/30.
Также он забирает улов у рыбаков. Его жена учитель математики в 16 школе.
Денег нет, держите чужое имущество
Поскольку у оккупантов нет средств платить предателям, они проводят рейдерский захват заведений на побережье, владельцы которых выехали из города.
Среди прочего, уже захватили кафе "Пич-Пит", паб "Катран", клуб "Рио", рестораны "Виллидж" и "Скиба". Ни о каком курортном сезоне в городе не может быть и речи, но картинку "успешного" бизнеса для пропагандистов сделают.
Кина не будет
Среди прочего был "национализирован" кинотеатр "Космос" ("Filmax"), — законная администрация отказалась показывать пропагандистские фильмы, из-за чего здание просто забрали, сменили замки и вскоре хотят запустить процесс зомбирования население через большой экран.
Сказочная математика
Российские захватчики заявляют, будто благодаря им работают коммунальные предприятия и в городе "все нормально", а в будущем даже собираются установить новый тариф на воду в 20 гривен за кубометр (было 50 гривен).
На самом деле уровень оплаты коммунальных услуг составляет всего 15%, и если бы украинское правительство не платило зарплаты коммунальщикам, сфера давно бы встала.
А снижения тарифов на водоснабжение собираются "добиться" следующим образом, — просто забирать себе все деньги, не оплачивая воду и электричество. Оккупанты рассчитывают, что Украина не отключит электричество областному водоканалу и будет накапливать долги, но на фоне отсутствия оплаты будет убрана фильтрация и первая очистка воды на водозаборе.
"Вода у нас теперь будет дешёвая, но возвращаемся назад в 90-ые. Мыться водой будет невозможно, посуда будет с пятнами, одежде хана а за бытовую технику кухонную и в ванной вообще молчу. Вот такая она — арифметика по-оккупантски. Много ума не надо", — пишут местные каналы.
Бердянск — это Украина!
Местные жители не хотят жить в оккупации и готовы сами помогать отстаивать город, зачищать коллаборантов и вражеских военных, — для этого они ждут прихода первых отрядов Вооруженных сил Украины в Токмак неподалеку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как оккупанты наживаются на украинской продукции в Мелитополе.