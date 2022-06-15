Життя в окупації. Бердянськ: шабаш з Пушкіним, триколори та порожні пляжі (фото, відео)

Людей на вулицях значно менше, ніж раніше — свята окупантів не приваблюють бердянців

Місто Бердянськ у Запорізькій області в окупації з кінця лютого. У місті панують російські окупанти — розвішують прапори та бігборди, змушують мешканців із ними співпрацювати. Влаштували навіть святкування дня росії, якому передували кілька вибухів.

"Телеграф" зібрав останні дані про життя окупованого Бердянська. Багато українських чиновників відмовляються співпрацювати з окупантами, тому в управлінні соцзахисту Бердянського виконкому співробітниці відмовилися видавати дані пільгових категорій громадян, включаючи приватників АТО.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Катування та полон

Українських силовиків на окупованій території чатує небезпека. Бердянський поліцейський Юрій Микитенко до останнього залишався у місті. Він працював у дитячій кімнаті поліції та протидії домашньому насильству. Коли на початку квітня до нього прийшли окупанти і поставили перед вибором — рішення було ухвалено одразу — виїжджати з бабусею, але хлопцеві вдалося доїхати лише до Токмака. Його полонили, перевозили до Мелітополя, потім до Криму. Молодого хлопця катували струмом, били. Його вдалося обміняти як полоненого та чоловік уже знову заступив на службу, попри травми.

Курортний сезон

Бердянськ відомий як українське курортне місто, але у 2022 році, попри бажання окупантів, на пляжах масовості не спостерігається. Користувач roma_mirow майже кожен день викладає фотографії узбережжя. Напливу купальників не спостерігається, у тому числі через мінування.

Пляж Бердянська

Окупанти заявляють, що вони нібито планують розмінувати Бердянський порт, щоби туди могли зайти зерновози. Але місцеві жителі зазначають, що пов’язані роботи в порту, ймовірно, із підняттям російського корабля, затопленого в березні.

На узбережжі небагатолюдно

За комуналку можна не платити

Жителям окупованого Бердянська можна не платити за воду та газ – про це заявляє бердянська мерія. Оскільки місто в руках окупантів, невідомо, куди ці гроші підуть. А електрику оплачувати радять через українські електронні послуги. Тим часом окупанти намагаються максимально знищити сліди української присутності — знімають герби, прапори, символіку. Натомість колаборанти вішають триколор.

У селі Осипенко під Бердянськом

Питання російської мови

Багато жителів Бердянська до окупації говорили російською, але це не зупинило колаборантів від святкування "100 днів свободи російської мови" з приготуванням їжі на вогнищах та дня народження Пушкіна. У коментарях багато хто називає те, що відбувається шабашем, і припускають, що людей привезли до міста.

Інтерв’ю дають жінки, одна з яких розповідає про давню любов доньки до Пушкіна і мрію зіграти на сцені. Примітно, що пропагандисти, які заявляють про нацизм в Україні під час одного з інтерв’ю, не звернули увагу на слова жінки, що книгу з казками вони прочитали ще минулого року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Мелітополі ціни на фрукти рекордно впали – знамениту черешню можна придбати за 10 грн. Фермери продають урожай, щоб він не спортився. У Харківській області вже оголосили про приєднання одного з населених пунктів до росії.