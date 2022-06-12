"Свято вдалося": стало відомо, що вибухало в окупованому Бердянську

Один із вибухів позбавив окупантів електрики, інший — транспорту

Внаслідок вибухів, які вранці в неділю, 12 червня, розбудили мешканців тимчасово окупованого Бердянська, серед іншого було знищено військові машини росії.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє місцевий канал "Бердянськ в окупації". Також досі горить підірвана підстанція, хоча окупанти стверджують, що давно її загасили.

Нагадаємо, що рано-вранці бердянці чули три вибухи. Один із них був на підстанції в районі "Амстора", через що півміста залишилося без електрики, і в деяких районах на 12.30 її подачу все ще не відновили.

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"За наявною інформацією, підірвано багато військових машин, які стояли на території колишнього Першотравневого заводу-транспортний цех. Свято вдалося", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти планували низку заходів з нагоди святкування дня росії 12 червня, серед іншого акції планувалися і в Бердянську, проте серія вибухів, схоже, їх зірвала.

Як повідомляв "Телеграф", мітинги 12 червня провели у Херсоні та Мелітополі, але людей прийшло зовсім мало.