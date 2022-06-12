Окупанти влаштували у Мелітополі "день росії": люди "свято" проігнорували (фото, відео)

На мітинг зібралося дуже мало людей

Російські окупанти не зупинилися після провалу зі святкуванням 9 травня в Мелітополі, — і спробували влаштувати "свято", присвячене дню росії 12 червня.

Проте люди здебільшого проігнорували заходи загарбників. У розпорядженні "Телеграфу" опинилися ексклюзивні фото та відео, що показують, що відбувається у черешневій столиці України.

Зазначимо, що на площі Перемоги в центрі Мелітополі відбулася акція окупаційної "влади", там вивісили великий прапор рф, поставили сцену, влаштували якісь виступи.

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Але, як повідомляє наш кореспондент із окупації: "Зелених чоловічків у парку було більше, ніж дерев".

Площа Перемоги у Мелітополі 12.06.2022. Фото — "РІА Мелітополь"

Площа Перемоги у Мелітополі 12.06.2022. Фото — "РІА Мелітополь"

Людям роздавали стрічки та маленькі прапорці, зібралося мало людей.

Крім того, в Мелітополі пройшов автопробіг і проїжджала колона авто з боку аеродрому, швидше за все, супроводжували якихось гостей.

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Варто зауважити, що подібні заходи відбулися і в інших окупованих містах, зокрема, в Херсоні, — як видно на відео з місця, там людей теж дуже мало.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що кремлівські куратори незадоволені "владою" Мелітополя і хочуть її міняти.