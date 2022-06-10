Не справляються: у путіна задумалися про зміну окупаційної "влади" Мелітополя

кремлівський "куратор" відмовився навіть сфотографуватися з гауляйтерами

Після зміни "влади" в окупованих районах Донбасу кремль може взятися за колаборантів у Мелітополі Запорізької області.

Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", заступник глави адміністрації президента рф володимира путіна сергій кирієнко навідався до Мелітополя з візитом, після чого залишився незадоволений як "мером" галиною данільченко, так і "губернатором" євгенієм балицьким.

Журналісти пишуть, що кирієнко мав три наради з окупаційною "владою" Мелітополя, і після них він залишився таким незадоволеним, що відмовився навіть сфотографуватися з ними.

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При цьому містом він ходив у супроводі балицького, але є лише одна фотографія, зроблена без їх відома:

сергій кирієнко та євген балицький у Мелітополі

За деякими даними, данильченко та балицькому вже готують заміну.

Цікаво, що одразу після зустрічі данильченко побачили у міграційній службі за оформленням російського громадянства — є припущення, що вона вже збирається втекти до рф.

галина данільченко оформляє громадянство росії у Мелітополі

Нагадаємо, що за чутками галина данільченко вже намагалася покинути пост "мера" Мелітополя.

Як повідомляв "Телеграф", це сталося після вибуху, в якому постраждала племінниця балицького. Кажуть, що данільченко їхала в наступній машині і після інциденту злякалася за своє життя.