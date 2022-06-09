росія змінює "владу" в окупованому Донецьку: що відомо

Вся верхівка — російські можновладці

На території окупованої частини Донецької області росія міняє ставлеників у псевдокерівництві. Ватажок так званої "днр" деніс пушилін поки на місці, а от "уряд" розформований. Новим головним управлінцем став Віталій Хоценко. Уродженець України, він є громадянином росії та "перспективним" російським чиновником.

Російські ЗМІ про Хоценка пишуть чимало. Він і МДУ закінчив, і в "школі губернаторів" росії проходив підготовку. Три роки тому він був директором департаменту у російському Мінпромторгу, раніше – міністром енергетики у Ставропіллі. Важливо відзначити — зміна відбулася стрімко і нового "прем’єра" призначили, щойно встигнувши зняти старого, з "місцевої еліти".

Для цього навіть зібрали "уряд" окупантів на позачергове засідання.

Крім того, що "уряд" очолив росіянин, йому одразу ж дали заступника – теж представника російського чиновницького кола. Це Євген Солнцев, який до цього працював помічником міністра будівництва та ЖКГ Росії та керував філією РЗ.

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Сам пушилін також отримав російського чиновника у перші заступники. Олександр Костомаров минулого року працював на подібній посаді – першим заступником губернатора Улянівської області.

Від місцевих жителів у верхівці псевдодержави, певно, вирішили відмовитися. Це могло стати несподіванкою для керівництва так званої "ДНР", адже останній наказ ананченко підписав перед відставкою.

Є відомості про можливі подальші кадрові заміни, нібито це пов’язано з бажанням росії включити Донецьку область до свого складу.

Раніше "Телеграф" писав про подібні сподівання рф і щодо окупованого півдня України — там колаборанти заявили про підготовку до референдуму.