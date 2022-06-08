Окупанти готують нові "референдуми" та роздачу громадянства росії в Україні

Населення вони намагаються підкупити та змусити відсутністю роботи

На території, тимчасово окупованій росією у Запорізькій та Херсонській областях, продовжуються спроби легітимізації захоплення території. Крім того, що питання окупації цих регіонів Росії не хоче виносити на переговори, в Мелітополі вже заявили про початок підготовки до "референдуму".

Як повідомляє місцеве видання РІА "Мелітополь", таку заяву зробила колаборантка Галина Данильченко, яка очолює адміністрацію окупантів. Про це вона розповіла в ефірі російських каналів, відразу після візиту до Мелітополя першого заступника керівника адміністрації президента рф Сергія Кирієнка.

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Також у Мелітополі провели обдзвон мешканців, де, крім іншого, питали про ставлення до "референдуму". До цього — збирали дані мелітопольців, прикриваючись матеріальною допомогою, змушуючи міняти паспорти на російські та відключивши зв’язок.

Така поспішність може бути пов’язана з днем росії, який відзначається 12 червня. Його окупанти готуються відзначати на Херсонщині. За підтримку "референдуму" та отримання російського паспорта вони готові платити. Таке заманювання розраховане не лише на херсонців — окупанти заявили, що видаватимуть російські паспорти не лише жителям області, а й інших регіонів України, якщо вони виявлять таке бажання. При цьому навіть тим, хто погоджується працювати на відновлених підприємствах через відсутність коштів для існування, зокрема залізниці, зарплату урізали вдвічі від української.

На Херсонщині "референдум" вирішили спробувати провести до осені. Заступник глави адміністрації президента рф поставив таке завдання окупаційній владі.

Раніше "Телеграф" писав, що росія та місцеві колаборанти робили дивні заяви щодо псевдореферендуму — то збираючись їх проводити, то ні. При цьому на окупованій Харківщині вони навіть не створювали видимості демократії — жителям Балаклії просто оголосили про те, що вони тепер належать до Росії.