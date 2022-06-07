Не обговорюється: в росії зробили нахабну заяву про Херсон і Мелітополь

У Кремлі ігнорують будь-яку адекватну дипломатичну поведінку

Питання деокупації Херсонської та частини Запорізької області не виноситиметься на черговий раунд переговорів між росією та Україною. Принаймні такої думки дотримуються пропутинські політики, наближені до процесу російсько-українського діалогу, який зараз тимчасово припинено.

Інформація стала відомою завдяки джерелам пропагандистського російського видання "Известия", передає "Телеграф". Ім’я джерела автори публікації залишили в секреті, обмежившись формулюванням "високопоставлений чиновник".

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За словами політика, питання статусу Херсонщини та частини Запорізької областей не обговорюватиметься. При цьому Москва вважає закритою тему Криму, а також Донбасу. При цьому будь-які переговори, як намагаються виставити у Кремлі, блокуються винятково українською стороною, хоч представники країни-агресора й нібито готові налагоджувати діалог.

При цьому йдеться про наче як величезну підтримку росії українцями, які мешкають на тимчасово окупованих територіях півдня України. Особливо йдеться про Херсон, а також Мелітополь, який окупанти сподіваються зробити "столицею" захопленої частини Запорізької області.

"Москва була готова зупинити спецоперацію ще в березні, під час переговорів делегацій в Анталії, — додає співрозмовник російських пропагандистів . — Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. володимир путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію.

Нагадаємо, що значна частина південних областей поки що знаходиться під російською окупацією, хоча ЗСУ поступово просуваються у звільненні цих територій. Тим часом у Мелітополі відбувається щось дивне з цінами на продукти, а херсонці страждають від засилля ворожих солдатів та відключення зв’язку.