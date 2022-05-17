У Зеленського та путіна зробили нові заяви про переговори: що кажуть

Сторони зайшли в глухий кут

Україна та росія призупинили переговори з питань припинення війни в Україні. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, поки що дипломатичний процес не рухається.

Про це урядовець заявив у вівторок, 17 травня, під час загальнонаціонального марафону.

Чому росії не виграти війну проти України?

Подоляк стверджує, що діалог із Москвою зараз тимчасово перебуває "на паузі". І на це є кілька причин.

Перша — російські переговорники не демонструють розуміння того, що відбувається сьогодні у світі, і свого негативного впливу на загальну політичну ситуацію.

Друга — відмова рф зрозуміти, що війна більше не йде за правилами Кремля, а український опір лише збільшується.

Третя — у Москві ніяк не можуть позбавитися пропаганди, якою нагнітають ситуацію всередині країни, через що навіть політична еліта боїться сказати народу правду.

"А саме — про те, що з війни потрібно було виходити на зовсім інших умовах, ніж заявлялося спочатку", — пояснює Подоляк.

Також, за словами чиновника, зараз росія використовує переговори винятково як елемент своєї внутрішньої пропаганди. Михайло Подоляк переконаний, що країна-агресор просто перевіряє Україну та Захід на міцність.

"росія абсолютно хоче побачити у дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти дійсну "боєздатність" своєї армії, а також втратити залишки своєї репутації, — каже чиновник. — Така, на мою думку, стратегічна мета росіян: все або нічого".

Він наголосив, що українська делегація не вийшла з переговорів, а просто наразі не бачить у них конкретики та необхідності їх вести. Якщо в пропозиціях Росії з’явиться конкретика, діалог буде продовжено.

Цікаво, що в російському МЗС, звичайно ж, звинуватили у зупиненні діалогу саме Україну. За словами представника відомства Андрія Руденка, українська сторона нібито "фактично вийшла з переговорів", а також не відповіла на деякі "пропозиції", надані Москвою.

Тим часом іноземні політики підозрюють, що у путіна все ж таки сподіваються на дипломатичне рішення нинішньої війни. При цьому діалог у Кремлі начебто готові вести не лише з Україною, а й із Заходом.

Також "Телеграф" писав про те, як на переговорному процесі між Києвом і Москвою може позначитися програш росії в битві за Донбас.