Путін хоче велику угоду – не лише з Україною: зроблено важливу заяву

Наступним кроком має стати зустріч на рівні лідерів країн

Переговорний процес щодо війни в Україні, який регулярно гальмується російськими політиками, може вийти на новий рівень. За словами прессекретаря президента Туреччини Ібрагіма Калина, у росії вже розглядають можливість розпочати діалог не лише з Україною, а й представниками західних держав.

Про це турецький чиновник заявив в інтерв’ю виданню Turkiye Gazetesi, передає "Телеграф".

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Калин стверджує, що в рф хочуть переговорів не лише з Києвом. Головна необхідність додати до рівняння ще й Захід полягає у бажанні Кремля "укласти нову велику угоду". При цьому, пояснює турецький політик, проблемні питання стосуються не лише безпосередньо війни в Україні.

"Неможливо покласти край позиційним конфліктам і, зрештою, війні, не відновивши тут правильного балансу. Щоб умови переговорів склалися, всі сторони, включаючи Європу та США, повинні мати конструктивний настрій", — наголошує він.

За словами Калина, Туреччина докладає всіх можливих зусиль, щоб переговори, що відбулися в Стамбулі і перемістилися зараз в онлайн-формат, мали правильний ефект. Найголовнішим зараз у Ердогана вважають необхідність повноцінного діалогу між українським та російським президентами. Також ведеться дипломатична робота з європейськими та американськими політиками.

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"Для того, щоб глави держав Росії та України зустрілися віч-на-віч, необхідно виконати певні умови і домогтися певного прогресу в переговорах. У рамках Стамбульського процесу пройдено певний шлях, але лідерам може знадобитися деякий час, щоб зібратися разом. На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес", — наголосив Ібрагім Калин.

Крім цього, політик додав, що особисто зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Глава української держави запевнив турецьку сторону, що у Києві їм повністю довіряють.

Це підтверджує і той факт, що саме Туреччину називають однією з держав, яка зараз активно працює з питання звільнення захисників Маріуполя з оточення на "Азовсталі".

При цьому Зеленський все одно був незадоволений тим, що в Стамбулі вигадали кілька обхідних шляхів, щоб зберегти прибуток від російських туристів, які приїжджають на відпочинок.