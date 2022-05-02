Зеленський наїхав на Ердогана через російських туристів

Туреччина не має брати зароблені на крові гроші рф, вважає український лідер

Президент України Володимир Зеленський розкритикував підтримку Туреччиною створення низки маршрутів для обходу російськими туристами санкцій Євросоюзу. В інтерв'ю грецькому виданню ERT український лідер назвав такий підхід подвійними стандартами, згадавши про роль Анкари у якості перемовника між Києвом та Москвою.

В розмові з грецькими журналістами президент підкреслив, що російські туристи приносять місцевій економіці значні кошти.

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"Ми віримо, що ці гроші зароблені на крові, і ці гроші вони витрачають у вас. Те ж саме стосується Туреччини. З одного боку, Туреччина виступає посередником і підтримує Україну у важливих кроках, а з іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, готується кілька туристичних маршрутів одночасно. Особливо для російського туризму. Ми також це бачимо", – сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що така поведінка Туреччини впливає на дружні відносини з Україною.

"Я вважаю, що так бути не може, тому що потрібно зробити вибір – за правду ви чи ні?" – додав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Туреччина справді надала вагому підтримку Україні, а також виступає майданчиком для переговорів між сторонами воєнного конфлікту. 29 березня у Стамбулі відбувся раунд переговорів, на якому особисто був присутній президент Туреччини Ердоган.

Втім, варто підкреслити, що це не вперше Зеленський досить різко ставиться до партнерів, які продемонстрували свою підтримку Україні. Зокрема, раніше гучним скандалом закінчилась історія з відмовою Зеленського приймати у Києві президента Німеччини Штайнмайєра. Тоді, за інформацією ЗМІ, президент не захотів приймати Штайнмайєра через його довгі зв'язки з росіянами. Німецька преса, еліти та канцлер Шольц продемонстрували свою різку реакцію, скоротивши список поставок озброєння до України.