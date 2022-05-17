Захід намагатиметься "задавити" путіна: Геращенко розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні

Україна зможе швидко закінчити війну, якщо отримає всю необхідну зброю

Своїм вторгненням в Україну російський диктатор володимир путін розпочав "третю світову війну та другу холодну війну", тепер нашій країні потрібно більше зброї, щоб її завершити.

Таку думку висловив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, після 24 лютого змінилася вся світова історія, а цивілізовані країни об’єдналися, щоб "задавити" путіна і зробити так, щоб він більше не зміг ні на кого напасти або загрожувати сусіднім країнам.

"Особливо явно це було видно на нараді на американській військово-повітряній базі в Німеччині Рамштайн, де зібралися представники 40 країн, не тільки країн НАТО, а й союзників, фактично де-факто там нас прийняли в НАТО", — сказав він.

Геращенко наголосив, що Україна де-факто вже вступила до Альянсу, оскільки країни-члени вирішили постачати зброю нашу країну. І коли наша країна отримає від Заходу все необхідне, зможе швидко перемогти росію.

Зокрема він зазначив, що єдине, чого Україні ще не дали це далекобійні комплекси ППО Patriot та бойову авіацію.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що розмови про можливий вступ України до НАТО можуть поновитися після завершення бойових дій, а всі обставини зараз сприяють тому, щоб нашу країну ухвалили до Альянсу.