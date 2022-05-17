"Обставини сприяють": Арестович розповів, чи зможе Україна стати членом НАТО

Україна може приєднатися до НАТО, однак це не обговорюватиметься до перемоги

Розмови про можливий вступ України до НАТО можуть відновитись після завершення бойових дій, а всі обставини зараз сприяють тому, щоб нашу країну прийняли до Альянсу.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі єдиного марафону українських новин.

"Я думаю, що під час бойових дій навряд чи нас приймуть до НАТО, просто тому, що це є ускладненою процедурою", — сказав він.

Водночас Арестович зазначив, що вже прозвучали заяви про те, що отримання ПДЧ для країни є необов’язковим, якщо вона відповідає всім вимогам Альянсу. Тому є можливість, що розмови про майбутнє України в НАТО відновляться після перемоги.

Те, що такі розмови вже ведуться навіть попри те, що бойові дії продовжуються, може свідчити про те, що в НАТО зрозуміли, що Альянс отримає від України більше, ніж втратить, оскільки українські захисники демонструють справжні чудеса. Крім того, він зазначив, що НАТО більше не боїться росії, а отже, і не боїться вести розмови про вступ нових країн.

Арестович додав, що у США вже запустили відповідну дискусію щодо швидкого прийняття України до Альянсу.

"Ми побачимо. Зараз обставини сприяють вступу України до НАТО", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що отримання ПДЧ не є обов’язковою вимогою для тих країн, які й так відповідають вимогам Альянсу.