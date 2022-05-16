Україна може вступити до НАТО без проміжних етапів: названо умову

Вступ української держави до списків країн-членів Північноатлантичного альянсу став ще ближчим

Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ) — як Фінляндія та Швеція, тому що це не обов`язкова частина процедури вступу.

Про це у понеділок, 16 травня, заявила очільниця посольство США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю "Європейській правді".

"США – лише один з 30 членів Альянсу, тому можу говорити лише про американську позицію. Ми продовжуємо підтримувати політику відкритих дверей для усіх "держав-аспірантів", включно з Україною, якщо вона прагнутиме приєднатися до Альянсу", — повідомила вона.

За словами американської чиновниці, ПДЧ вважається механізмом, завдяки якому держава-член може досягнути необхідних вимог для так званої сумісності, проте, якщо ця держава вже відповідає усім вимогам, то відповідна процедура стає непотрібною.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", — пояснила Квін.

Варто наголосити, що, згідно з рішенням Брюссельського саміту НАТО, який пройшов у червні минулого року, було підтримано пропозицію Бухарестського саміту 2008 року щодо членства України у НАТО через ПДЧ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Північноатлантичний альянс може зберегти відносини з росією при умові, що вона припинить військову агресію проти України, проте наразі статус "партнера" для неї скасовано.