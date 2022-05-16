Україна може вступити до НАТО без проміжних етапів: названо умову
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Вступ української держави до списків країн-членів Північноатлантичного альянсу став ще ближчим
Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ) — як Фінляндія та Швеція, тому що це не обов`язкова частина процедури вступу.
Про це у понеділок, 16 травня, заявила очільниця посольство США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю "Європейській правді".
"США – лише один з 30 членів Альянсу, тому можу говорити лише про американську позицію. Ми продовжуємо підтримувати політику відкритих дверей для усіх "держав-аспірантів", включно з Україною, якщо вона прагнутиме приєднатися до Альянсу", — повідомила вона.
За словами американської чиновниці, ПДЧ вважається механізмом, завдяки якому держава-член може досягнути необхідних вимог для так званої сумісності, проте, якщо ця держава вже відповідає усім вимогам, то відповідна процедура стає непотрібною.
"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", — пояснила Квін.
Варто наголосити, що, згідно з рішенням Брюссельського саміту НАТО, який пройшов у червні минулого року, було підтримано пропозицію Бухарестського саміту 2008 року щодо членства України у НАТО через ПДЧ.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Північноатлантичний альянс може зберегти відносини з росією при умові, що вона припинить військову агресію проти України, проте наразі статус "партнера" для неї скасовано.