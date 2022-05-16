Украина может вступить в НАТО без промежуточных этапов: названо условие
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 26
Вступление украинского государства в списки стран-членов Североатлантического альянса стало еще ближе
У Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству — как Финляндия и Швеция, потому что это не обязательная часть процедуры вступления.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Об этом в понедельник, 16 мая, заявила глава посольства США в Украине Кристина Квин в интервью "Европейской правде".
"США — только один из 30 членов Альянса, поэтому могу говорить только об американской позиции. Мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей для всех "государств-аспирантов", включая Украину, если она будет стремиться присоединиться к Альянсу", — сообщила она.
Новость дополняется…