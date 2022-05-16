Украина может вступить в НАТО без промежуточных этапов: названо условие

Вступление украинского государства в списки стран-членов Североатлантического альянса стало еще ближе

У Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству — как Финляндия и Швеция, потому что это не обязательная часть процедуры вступления.

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Об этом в понедельник, 16 мая, заявила глава посольства США в Украине Кристина Квин в интервью "Европейской правде".

"США — только один из 30 членов Альянса, поэтому могу говорить только об американской позиции. Мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей для всех "государств-аспирантов", включая Украину, если она будет стремиться присоединиться к Альянсу", — сообщила она.

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