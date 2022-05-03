Украина и НАТО: Стефанишина сделала громкое заявление

Украина и дальше будет придерживаться определенного курса

Украина не планирует отказываться от идеи вступления в Североатлантический Альянс.

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Соответствующую информацию во вторник, 3 мая, обнародовала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина, — передает испанская газета "El País".

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По ее словам, Киев не отказывался и не откладывал свои планы по присоединению к альянсу, даже несмотря на критику по поводу нерешительности НАТО. Также Стефанишина добавила, что Украина немного разочарована действиями альянса, мол, ожидали от них большего, поэтому президент Владимир Зеленский имеет полное право на критику.

"Сообщения НАТО относительно Украины были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего", — подытожила она.

Ранее Телеграф сообщал, что шансы Украины на вступление в Североатлантический Альянс существенно выросли. В частности, экс-глава МИД сделал неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО, подчеркнув, что она может заменить Венгрию в списке стран альянса.

Между тем, в НАТО оценили, насколько долго может длиться война в Украине.