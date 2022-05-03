Укр

Украина и НАТО: Стефанишина сделала громкое заявление

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
747
Украинские защитники Новость обновлена 03 мая 2022, 13:25
Украинские защитники

Украина и дальше будет придерживаться определенного курса

Украина не планирует отказываться от идеи вступления в Североатлантический Альянс.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Соответствующую информацию во вторник, 3 мая, обнародовала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина, — передает испанская газета "El País".

По ее словам, Киев не отказывался и не откладывал свои планы по присоединению к альянсу, даже несмотря на критику по поводу нерешительности НАТО. Также Стефанишина добавила, что Украина немного разочарована действиями альянса, мол, ожидали от них большего, поэтому президент Владимир Зеленский имеет полное право на критику.

"Сообщения НАТО относительно Украины были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего", — подытожила она.

Ранее Телеграф сообщал, что шансы Украины на вступление в Североатлантический Альянс существенно выросли. В частности, экс-глава МИД сделал неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО, подчеркнув, что она может заменить Венгрию в списке стран альянса.

Между тем, в НАТО оценили, насколько долго может длиться война в Украине.

Теги:
#НАТО #Альянс #Вступление в НАТО #Ольга Стефанишина
Борис Джонсон
Киев
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский (обновляется)
Дата публикации
Категория
Украинские защитники
Украина и НАТО: Стефанишина сделала громкое заявление
Дата публикации
Категория
лавров продолжает отстаивать свою правоту, даже споря с Израилем
Скандал из-за слов лаврова: мид рф не раскаялся и "пнул" Израиль
Дата публикации
Категория
Папа Франциск
Папа Римский "сдал" премьера Венгрии: тот знает, когда должна закончиться война
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США