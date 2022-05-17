"Обстоятельства способствуют": Арестович рассказал, сможет ли Украина стать членом НАТО
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Украина может присоединиться к НАТО, однако это не будет обсуждаться до победы
Разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО могут возобновиться после завершения боевых действий, а все обстоятельства сейчас способствуют тому, чтобы нашу страну приняли в Альянс.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире единого марафона украинских новостей.
"Я думаю, что во время боевых действий вряд ли нас примут в НАТО, просто потому, что это усложненная процедура", — сказал он.
Вместе с тем Арестович отметил, что уже прозвучали заявления о том, что получение ПДЧ для страны необязательно, если она соответствует всем требованиям Альянса. Поэтому есть вероятность того, что разговоры о будущем Украины в НАТО возобновятся после победы.
То, что такие разговоры уже ведутся даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются, может свидетельствовать о том, что в НАТО поняли, что Альянс получит от Украины больше чем потеряет, поскольку украинские защитники демонстрируют настоящие чудеса. Кроме того, он отметил, что НАТО больше не боится россии, а значит и не боится вести разговоры о вступлении новых стран.
Арестович добавил, что в США уже запустили соответствующую дискуссию о быстром принятии Украины в Альянс.
"Мы увидим. Сейчас обстоятельства способствуют вступлению Украины в НАТО", — отметил он.
Как сообщалось ранее, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что получение ПДЧ не является обязательным требованием для тех стран, которые и так соответствуют требованиям Альянса.