"Обстоятельства способствуют": Арестович рассказал, сможет ли Украина стать членом НАТО

Украина может присоединиться к НАТО, однако это не будет обсуждаться до победы

Разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО могут возобновиться после завершения боевых действий, а все обстоятельства сейчас способствуют тому, чтобы нашу страну приняли в Альянс.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире единого марафона украинских новостей.

"Я думаю, что во время боевых действий вряд ли нас примут в НАТО, просто потому, что это усложненная процедура", — сказал он.

Вместе с тем Арестович отметил, что уже прозвучали заявления о том, что получение ПДЧ для страны необязательно, если она соответствует всем требованиям Альянса. Поэтому есть вероятность того, что разговоры о будущем Украины в НАТО возобновятся после победы.

То, что такие разговоры уже ведутся даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются, может свидетельствовать о том, что в НАТО поняли, что Альянс получит от Украины больше чем потеряет, поскольку украинские защитники демонстрируют настоящие чудеса. Кроме того, он отметил, что НАТО больше не боится россии, а значит и не боится вести разговоры о вступлении новых стран.

Арестович добавил, что в США уже запустили соответствующую дискуссию о быстром принятии Украины в Альянс.

"Мы увидим. Сейчас обстоятельства способствуют вступлению Украины в НАТО", — отметил он.

Как сообщалось ранее, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что получение ПДЧ не является обязательным требованием для тех стран, которые и так соответствуют требованиям Альянса.