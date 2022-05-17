Запад будет пытаться "задавить" путина: Геращенко рассказал, что нужно Украине для победы в войне

Украина сможет быстро закончить войну, если получит все необходимое оружие

Своим вторжением в Украину российский диктатор владимир путин начал "третью мировую войну и вторую холодную войну", теперь нашей стране нужно больше оружия, чтобы ее завершить.

Такое мнение высказал советник главы МВД Антон Геращенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, после 24 февраля изменилась вся мировая история, а цивилизованные страны объединились чтобы "задавить" путина и сделать так, чтобы он больше не смог ни на кого напасть или угрожать соседним странам.

"Особенно явно это было видно на совещании на американской военно-воздушной базе в Германии Рамштайн, где собрались представители 40 стран, не только стран НАТО, но и союзников, где фактически де-факто нас приняли в НАТО", — сказал он.

Геращенко подчеркнул, что Украина де-факто уже вступила в Альянс, поскольку страны-члены приняли решение снабжать оружием нашу страну. И когда наша страна получит от Запада все необходимое, то сможет быстро победить россию.

В частности он отметил, что единственное, чего Украине еще не дали это дальнобойные комплексы ПВО Patriot и боевую авиацию.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял, что разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО могут возобновиться после завершения боевых действий, а все обстоятельства сейчас способствуют тому, чтобы нашу страну приняли в Альянс.