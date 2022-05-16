путін може піти на переговори з Україною: названо умову

кремль ще вважає кровопролитну війну з Україною "визвольною"

росія на чолі з кривавим диктатором володимиром путіним може піти на переговори про війну в Україні, але тільки якщо не зможе останнім ривком просунутися на Донбасі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

За його словами, за виступом путіна на параді до 9 травня було видно, що про заморожування бойових дій або переговори він не думає.

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Більше того, глава рф сказав: "Ми воюємо на своїй історичній землі", що означає, що він досі вважає себе "визволителем", і має намір продовжувати війну.

"Станом на сьогоднішній день путін намагатиметься робити ще один ривок, а от якщо цей ривок не вдасться, вже після цього можна говорити про натяки на переговорні процеси в модальності заморозки", — наголосив Денисенко.

Він також додав, що під "ривком" мається на увазі велика битва за Донбас та спроби оточити там сили ООС.

Як повідомляв "Телеграф", на останніх картах бойових дій чітко видно, що російські військові мають мало успіхів на Донбасі і змушені зрушуватися убік від початкових цілей.