Окупанти відмовилися від ідеї захоплення Запоріжжя: з’явився важливий знак

Бої в регіоні продовжать, але без надії далеко просунутися

Російські військові після провалів просування вглиб Запорізької області можуть відмовитися від ідеї захоплення обласного центру та зробити Мелітополь "столицею" регіону.

Про це пише "24 канал" із посиланням на свої джерела в українській розвідці. За їхніми даними, загарбники вже нібито готують "референдум" про створення так званої "знр" із центром у Мелітополі.

Новий "референдум" росіяни зібралися фальсифікувати у серпні, повідомляють журналісти.

Чесно про війну читайте у нашому Телеграмі

При цьому російські військові отримали наказ до серпня просунутися якнайдалі зглиб Запорізької області. Але оскільки заздалегідь вирішили робити центр у Мелітополі, то на захоплення Запоріжжя ніхто не сподівається.

"Кордонами" квазіформування можуть вибрати межі окупованих на той момент територій або адмінкордон усієї області, — поки що не визначилися.

Як видно з карт бойових дій, росіяни окупували південні райони ще в перші дні вторгнення, але останні місяці не змогли суттєво просунутися.

Карта бойових дій Запоріжжя 03.06.2022

Проте, як повідомляв "Телеграф", окупанти активно наводять у Мелітополі свої "порядки", заблокували український зв’язок та роздають свої сім-карти.