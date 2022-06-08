Ватажок "днр" затіяв кадрові перестановки і призначив росіянина новим "прем’єром" псевдореспубліки

Новим т.зв. "прем’єром днр" став російський державний чиновник

Ватажок бойовиків окупованих районів Донецької області денис пушилін відправив у відставку "уряд" та призначив нового "прем’єра".

Про це інформують російські ЗМІ.

За їхньою інформацією, новим "прем’єром" став якийсь Віталій Хоценко, який, до речі, є громадянином росії і до цього обіймав там різні державні посади.

Наголошується, що новий "глава уряду" народився у Дніпрі 18 березня 1986 року, але навчався у московських університетах.

З 2010 року він обіймав посади в Ямало-Ненецькому автономному окрузі росії, а з 2013 року був призначений на посаду міністра енергетики у Ставропольському краї.

З 2019 року Хоценко займав крісло директора департаменту з регіональної промислової політики та проєктного управління у Міністерстві промисловості росії.

Як відомо, останні роки росія активно займалася видачею своїх паспортів в ОРДЛО. Громадянство рф також "світив" і сам пушилін.

До того ж ще в грудні 2021 року ватажок бойовиків заявляв про те, що всі жителі непідконтрольних території так чи інакше отримають російський паспорт.