Укр

Главарь "днр" затеял кадровые перестановки и назначил россиянина новым "премьером" псевдореспублики

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виталий Хоценко
Виталий Хоценко

Новым т.н. "премьером днр" стал российский государственный чиновник

Главарь боевиков оккупированных районов Донецкой области денис пушилин отправил в отставку "правительство" и назначил нового "премьера".

Об этом информируют российские СМИ.

По их информации, новым "премьером" стал некий Виталий Хоценко, который к слову, является гражданином россии и до этого занимал там разные государственные должности.

Отмечается, что новый "глава правительства" родился в Днепре 18 марта 1986 года, но учился в московских университетах.

С 2010 года он занимал должности в Ямало-Ненецком автономном округе россии, а с 2013 года был назначен на пост министра энергетики в Ставропольском крае.

С 2019 года Хоценко занимал кресло директора департамента по региональной промышленной политике и проектному управлению в Министерстве промышленности россии.

Как известно, в последние годы россия активно занималась выдачей своих паспортов в ОРДЛО. Гражданство рф также "светил" и сам пушилин.

К тому же еще в декабре 2021 года, главарь боевиков заявлял о том, что все жители неподконтрольных территории так или иначе получат российский паспорт.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Денис Пушилин #ОРДЛО