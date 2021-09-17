Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику

Главарь "ДНР" проголосовал на российских выборах и показал, что и он сам, и "ДНР" являются российскими марионетками

Как сообщал "Телеграф", с пятницы в Российской Федерации проходят выборы в Госдуму, в которых принимают участие жители временно оккупированных Донбасса и Крыма

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин на своем сайте верноподданнически отчитался об участии в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ.

Очевидно, Пушилин либо не читал собственных "законов" псевдореспублики "ДНР" либо не желает соблюдать даже видимость некоей "законности" на территории ОРДО, которую он сам считает "государством", а себя – его "главой".

Дело в том, что, принимая участие в голосовании на российских выборах, Денис Пушилин тем самым подтверждает наличие у него паспорта гражданина РФ. К слову, украинская делегация сообщила об этом на заседании ОБСЕ еще в мае 2020 года.

Далее мы позволим себе процитировать некоторые "документы" и "законы", которые якобы должны соблюдаться жителями подконтрольной России части Донецкой области. Так, согласно статье 57 "Конституции ДНР", главой "республики" может быть избран "гражданин ДНР" достигший 30 лет. Нет сомнений, что у Пушилина есть некая бумажка с надписью "паспорт ДНР", но что говорит "законодательство" квазиреспублики о разрешении на наличие двойного гражданства, тем более у своего "лидера"?

Поразительно, но за 7 лет "существования" недоразумения под названием "ДНР" и 5 лет с момента начала выдачи весной 2016 года "паспортов граждан ДНР", так и не был принят "закон о гражданстве ДНР".

Фактически, некое "гражданство ДНР" упоминается в "Конституции ДНР", но отдельного "закона", регулировавшего бы этот вопрос в псевдореспублике до сих пор не приняли.

С одной стороны, это позволяет обходить вопросы о наличии двойного, точнее российского гражданства, в том числе у "главы", позволяя применять формулу "что не запрещено законом, то разрешено".

С другой стороны, фактическим отсутствием "закона о гражданстве ДНР" сами "власти" и де-юре и де-факто признают никчемность "республиканских паспортов", приравнивая их по сути к обычному бумажному фантику.

Как писал "Телеграф", РФ массово выдает собственные паспорта жителям оккупированного Донбасса, что позволяет последним участвовать в российских выборах, но не пользоваться правами граждан РФ, например, получать социальные выплаты.

При этом в Украине прямо говорят о рисках появления новых "граждан" РФ. В нужный момент Россия может устроить провокацию и под предлогом защиты своих граждан ввести на Донбасс "миротворческие войска".