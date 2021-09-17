Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика

Ватажок "ДНР" проголосував на російських виборах і показав, що і він сам, і "ДНР" є російськими маріонетками

Як повідомляв "Телеграф", з п’ятниці в Російській Федерації проходять вибори в Держдуму, в яких беруть участь жителі тимчасово окупованих Донбасу і Криму

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін на своєму сайті відзвітував про участь в дистанційному електронному голосуванні на виборах до Держдуми РФ.

Очевидно, Пушилін або не читав власних "законів" псевдореспубліки "ДНР" або не бажає дотримуватися навіть видимості якоїсь "законності" на території ОРДО, яку він сам вважає "державою", а себе — її "главою".

Справа в тому, що, беручи участь в голосуванні на російських виборах, Денис Пушилін тим самим підтверджує наявність у нього паспорта громадянина РФ. До слова, українська делегація повідомила про це на засіданні ОБСЄ ще в травні 2020 року.

Далі ми дозволимо собі процитувати деякі "документи" і "закони", яких нібито мають дотримуватися жителі підконтрольної Росії частини Донецької області. Так, згідно зі статтею 57 "Конституції ДНР", главою "республіки" може бути обраний "громадянин ДНР" досяг 30 років. Немає сумнівів, що у Пушиліна є якийсь папірець з написом "паспорт ДНР", але що говорить "законодавство" квазіреспубліки про дозвіл на наявність подвійного громадянства, тим більше у свого "лідера"?

Вражаюче, але за 7 років "існування" непорозуміння під назвою "ДНР" і 5 років з моменту початку видачі навесні 2016 року "паспортів громадян ДНР", так і не був прийнятий "закон про громадянство ДНР".

Фактично, таке собі "громадянство ДНР" згадується в "Конституції ДНР", але окремого "закону", який регулював би це питання в псевдореспубліці досі не прийняли.

З одного боку, це дозволяє обходити питання про наявність подвійного, точніше російського громадянства, в тому числі у "глави", дозволяючи застосовувати формулу "що не заборонено законом, то дозволено".

З іншого боку, фактичною відсутністю "закону про громадянство ДНР" сама "влада" і де-юре і де-факто визнає нікчемність "республіканських паспортів", прирівнюючи їх по суті до звичайного паперового фантика.

Як писав "Телеграф", РФ масово видає власні паспорти жителям окупованого Донбасу, що дозволяє останнім брати участь в російських виборах, але не користуватися правами громадян РФ, наприклад, отримувати соціальні виплати.

При цьому в Україні прямо говорять про ризики появи нових "громадян" РФ. У потрібний момент Росія може влаштувати провокацію і під приводом захисту своїх громадян ввести на Донбас "миротворчі війська".