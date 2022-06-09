россия меняет "власти" в оккупированном Донецке: что известно

Вся верхушка – российские властьимущие

На территории оккупированной части Донецкой области россия меняет ставленников в псевдоруководстве. Главарь так называемой "днр" денис пушилин пока на месте, а вот "правительство" расформировано. Новым главным управленцем стал Виталий Хоценко. Уроженец Украины, он является гражданином россии и "перспективным" российским чиновником.

Российские СМИ про Хоценко пишут достаточно много. Он и МГУ закончил, и в "школе губернаторов" россии проходил подготовку. Три года назад он был директором департамента в российском Минпромторге, ранее — министром энергетики в Старвополье. Важно отметить — смена произошла стремительно и нового "премьера" назначили, едва успев снять старого, из "местной элиты".

Для этого даже собрали "правительство" оккупантов на внеочередное заседание.

Кроме того, что "правительство" возглавил россиянин, ему сразу же дали заместителя — тоже представителя российского чиновничьего круга. Это Евгений Солнцев, до этого работавший помощником министра строительства и ЖКХ россии и руководивший филиалом РЖД.

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Сам пушилин также получил российского чиновника в первые замы. Александр Костомаров в прошлом году работал на схожей должности — первым замом губернатора Ульяновской области.

От местных жителей в верхушке псевдогосударства, вероятно, решили отказаться. Это могло стать неожиданностью для руководства так называемой "днр", ведь последний приказ ананченко подписал перед отставкой.

Есть сведения о вероятных дальнейших кадровых заменах, якобы это связано с желанием рф включить Донецкую область в свой состав.

Ранее "Телеграф" писал о подобных чаяниях россии и в отношении оккупированного юга Украины — там коллаборанты заявили о подготовке к референдумам.