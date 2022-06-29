Пустые базы, пляжи и улицы: как проходит лето-2022 в Кирилловке

Море все так же прекрасно, но смотреть на него почти некому

Одно из популярных мест отдыха украинцев и известный курорт Запорожской области — Кирилловка, пытается начать сезон в условиях оккупации. Цены стали намного ниже, а на пляжах — все еще пусто.

"Телеграф" собрал информацию о состоянии оккупированного населенного пункта. В поселке городского типа на берегу Азовского моря жили до вторжения чуть меньше 3,5 тысячи человек.

Часть отелей начали сезон 2022 — это в основном крупные частные базы с бассейнами. Цены у них значительно ниже прошлогодних, учитывая, что для местных жителей туризм — основной заработок, сезон 2022 в Кирилловке удачным не назовешь. На пляжах — бродят собаки, редкие отдыхающие.

Никуда не делись вездесущие продавцы морской живности. "Шашлык из мидии и рапана", — все еще раздается над пляжем, но наплыва покупателей не заметно. Да и цены — не в пример прошлогодним. За стакан креветок просят 40 грн, а за морской шашлычок — 100 грн. Кукуруза подешевела — 35 грн за качан. В 2021 году в конце июля цена была на треть выше.

Желающих подкрепиться нет

И если на пляжах есть хоть немного жизни, то в самой Кирилловке — тихо. Возле фонтана в центре безлюдно, как и на улицах вечером.

Цены на сезон 2022: в отличие от предыдущих сезонов в этом году цена естественно ниже — жители оккупированной территории не могут позволить себе шикарный отдых, а туристов из Киева или Харькова ждать не приходится. За люкс домик в 2022 году просят 1200-1500 грн в самый пик сезона, тогда как в 2021 такая стоимость была в конце мая.

Но желающих забронировать отдых — не много.

Из-за отсутствия связи местные жители пользуются сразу двумя номерами — украинским и российским. На украинских номерах остаются большинство мессенджеров. С интернетом в Кирилловке перебои.

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