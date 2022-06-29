Порожні бази, пляжі та вулиці: як триває літо-2022 у Кирилівці

Море все так само чудове, але дивитися на нього майже нікому

Одне з найпопулярніших місць відпочинку українців та відомий курорт Запорізької області — Кирилівка, намагається розпочати сезон в умовах окупації. Ціни стали набагато нижчими, а на пляжах — все ще порожньо.

"Телеграф" зібрав інформацію щодо стану окупованого населеного пункту. У селищі міського типу на березі Азовського моря жили до вторгнення трохи менш як 3,5 тисячі людей.

Частина готелів розпочали сезон 2022 — це переважно великі приватні бази з басейнами. Ціни у них значно нижчі за минулорічні, враховуючи, що для місцевих жителів туризм — основний заробіток, сезон 2022 у Кирилівці вдалим не назвеш. На пляжах блукають собаки, рідкісні відпочиваючі.

Нікуди не поділися всюдисущі продавці морської живності. "Шашлик з мідії та рапану", — все ще лунає над пляжем, але напливу покупців не помітно. Та й ціни — на відміну від минулорічних. За склянку креветок просять 40 грн, а за морський шашличок – 100 грн. Кукурудза подешевшала — 35 грн за качан. У 2021 році наприкінці липня ціна була на третину вищою.

Охочих підкріпитися немає

І якщо на пляжах є хоч трохи життя, то в самій Кирилівці тихо. Біля фонтану у центрі безлюдно, як і на вулицях увечері.

Ціни на сезон 2022: на відміну від попередніх сезонів цього року ціна природно нижча — мешканці окупованої території не можуть дозволити собі розкішний відпочинок, а туристів із Києва чи Харкова чекати не доводиться. За люкс будиночок у 2022 році просять 1200-1500 грн у самий пік сезону, тоді як у 2021 така вартість була наприкінці травня.

Але бажаючих забронювати відпочинок небагато.

Через відсутність зв’язку місцеві жителі користуються одразу двома номерами — українським та російським. На українських номерах залишаються більшість месенджерів. З інтернетом у Кирилівці перебої.

Читайте також: Категорія В регіонах Життя в окупації. Токмак: відсутність аптек, "полювання" на волонтерів і перевізників На умовах анонімності місцева мешканка розповіла "Телеграфу", як живеться Токмаку в Запорізькій області під гнітом окупації

Раніше "Телеграф" писав, як справи в Залізному Порту — великому чорноморському курорті Херсонської області. Не задався сезон також і у Бердянську.